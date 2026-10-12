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Javier Cadavid: 12 años preso por un delito que nunca existió

Juan Sebastián Carvajal Beltrán
Juan Sebastián Carvajal Beltrán
Alejandro Bermúdez Montoya
Alejandro Bermúdez Montoya
Juan Diego Ortiz Jiménez
Juan Diego Ortiz Jiménez

Metro

hace 7 minutos
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Ante la ausencia de bancos, un comerciante antioqueño ideó un sistema de remesas para llevar dinero a su pueblo y evitar que la guerrilla se lo robara en los retenes. Sin embargo, esa solución terminó convirtiéndose en uno de los errores judiciales más icónicos del conflicto armado: a los ojos de la justicia, pasó a ser considerado cómplice de las Farc y fue condenado a 23 años de prisión. Purgó doce años y cuatro meses tras las rejas —pintando cuadros 24 veces el rostros de Jesús—, mientras su esposa Mariela recorría cárceles del país buscando la verdad de los exguerrilleros. Acaba de ser declarado inocente.

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