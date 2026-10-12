Colombia se mide a Venezuela en segundo partido amistoso en Isla Margarita: hora y dónde ver el juego

Con el objetivo de consolidar variantes y en medio de la tensión que vive la guardameta Katherine Tapia, la Selección Colombia femenina afronta hoy su segundo examen amistoso frente a Venezuela en Isla Margarita. A partir de las 4:00 p.m., hora de nuestro país, el conjunto de mayores que dirige Ángelo Marsiglia se medirá a las patriotas.

El duelo será transmitido en Youtube por el canal de la Federación Venezolana de Fútbol.

Las colombianas, que vienen de vencer a Venezuela 1-0 con tanto de Ingrid Guerra el pasado sábado, han vivido momentos tensionantes en los últimos días por la decisión de Palmeiras de excluir a la arquera Katherine Tapia de la lista de convocadas para la Copa Libertadores que arranca este jueves en Quito, Ecuador.

La guardameta, que está concentrada con Colombia, ha recibido el cariño de sus compañeras y el respaldo del cuerpo técnico de la Selección ante este momento difícil, ya que, tras ser titular en el duelo ante Venezuela, recibió un comunicado de Palmeiras en el que le confirmaba que quedaba fuera de la lista de la Copa aduciendo razones disciplinarias.

Tapia explicó en sus redes que la situación se dio luego de que solicitara un permiso especial para viajar antes de la concentración con Colombia a su tierra natal para tratar un tema familiar que la requería con urgencia, pero el club tomó la decisión de sacarla de la competencia, a pesar de que ella tiene contrato hasta final de año con Palmeiras.

Ahora, Katherine tendrá que terminar su presentación con Colombia y viajar a Brasil para analizar cuál va a ser su futuro a nivel profesional.