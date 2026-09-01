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Estos son los 4 jefes terroristas muertos en operaciones militares por orden de De la Espriella

Los abatidos estaban involucrados en atentados contra la Fuerza Pública y la población civil en la Amazonía y la Costa Pacífica.

  • El nuevo presidente de Colombia ordenó un incremento de la ofensiva militar en todo el país. FOTO: CORTESÍA DE FUERZAS MILITARES.
    El nuevo presidente de Colombia ordenó un incremento de la ofensiva militar en todo el país. FOTO: CORTESÍA DE FUERZAS MILITARES.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 37 minutos
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Cuatro jefes terroristas de alto perfil han muerto en operaciones militares ordenadas por el nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, en sus primeras tres semanas de mandato.

Todos ellos integraban facciones disidentes de las Farc y su influencia criminal se extendía a las regiones de la Amazonía y la Costa Pacífica.

El cabecilla de más alto perfil abatido en lo que va del nuevo gobierno es Juan Antonio Agudelo Salazar (“Urías Perdomo”), el líder del frente Rodrigo Cadete y uno de los principales lugartenientes de Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”), jefe del Estado Mayor de los Bloques y Frente de las Farc (EMBF).

Las autoridades reportaron su muerte el pasado 27 de agosto, durante la Operación Amón, que consistió en un bombardeo de madrugada a un complejo de campamentos artesanales en la selva del municipio de El Retorno, en Nariño.

En ese hecho perdieron la vida siete adultos y tres adolescentes, presuntos integrantes de la organización ilegal. La identidad plena de “Urías Perdomo” todavía está en proceso de consolidación por parte de Medicina Legal.

Agudelo Salazar era reconocido por la opinión pública nacional desde el 23 de julio de 2024, cuando iba con “Calarcá” en la caravana de camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) interceptada por el Ejército en una vía de Santo Domingo, Antioquia.

En ese momento iban 13 disidentes en los vehículos oficiales y los militares les encontraron armas ilegales, dinero, joyas y un menor reclutado, pero por orden del presidente Gustavo Petro, y una consecuente resolución de la fiscal general Luz Camargo, fueron dejados en libertad la mayoría, bajo la premisa de que eran negociadores de paz.

Por información que llevara a la captura de “Urías Perdomo” había una recompensa de $400 millones.

Otro de los peces gordos dados de baja era conocido como “el Tigre” o “el Pintado”. Aunque su nombre real no se conoce, las agencias de Inteligencia lo tenían referenciado como el jefe del frente Carolina Ramírez, adscrito al Estado Mayor Central de las Farc (EMC), la disidencia de Néstor Vera Fernández (“Iván Mordisco”).

Su muerte fue anunciada por De la Espriella, quien detalló que también sucedió en un bombardeo en Guaviare, esta vez en zona rural del municipio de Miraflores.

“La operación militar Azarías deja hasta el momento 27 integrantes de la estructura Carolina Ramírez afectados: 20 muertos, 5 capturados y 2 menores recuperados. Entre los muertos fue plenamente identificado mediante prueba dactiloscópica alias ‘Tigre’ o ‘Pintado’, principal cabecilla de la estructura Carolina Ramírez y hombre de confianza de ‘Iván Mordisco’”, comunicó el presidente este lunes 31 de agosto.

Agregó que “’el Tigre” es señalado de dirigir acciones terroristas en Guaviare, Amazonas, Putumayo y Caquetá, atacar unidades de nuestra Fuerza Pública y promover el reclutamiento criminal de niños, niñas y adolescentes. Además, es requerido mediante circular de Interpol”.

En la lista se encuentra alias Felipe o “Arcadio”, cabecilla de la compañía Rodrigo Arias de la columna móvil Ricardo Velásquez, adscrita al frente Jaime Martínez del EMC.

El delincuente, cuyo nombre real tampoco ha sido revelado, murió el 30 de agosto en una operación militar en el corregimiento El Limonar del municipio de Dagua, en Valle del Cauca.

“Este narcoterrorista fue responsable de múltiples ataques contra estaciones de Policía en Dagua y El Queremal, mediante explosivos lanzados desde drones, afectando también a la población civil. En enero habría participado en un ataque contra una unidad del Ejército en El Danubio que dejó 7 soldados profesionales afectados. También se le atribuyen la instalación de cilindros cargados con explosivos sobre la vía Cali–Buenaventura, la incineración de vehículos, extorsiones, amenazas y otras acciones criminales en Dagua”, afirmó el jefe de Estado.

El top 4 de criminales de más alto perfil dados se baja, se cierra con Duván Ramiro Castillo Cortés (“Max Max”), el jefe de explosivistas del bloque Occidental Jacobo Arenas del EMC, que delinque en los departamentos de Cauca, Valle y Nariño.

Murió por el disparo de un tirador de alta precisión de las Fuerzas Especiales, el 12 de agosto pasado en la vereda La Cabaña, del municipio de Jamundí, en Valle del Cauca.

Por información que llevara a su captura había una recompensa de $500 millones, dado que fue señalado como responsable del atentado del pasado 25 de abril en la vía Panamericana, en inmediaciones del municipio caucano de Cajibío.

Ese día, “Max Max” y sus explosivistas instalaron una bomba en una alcantarilla, con la idea de atentar contra una pelotón del Ejército. Pero el artefacto estalló a destiempo, justo cuando pasaba una caravana de vehículos civiles, incluyendo un bus de servicio público. El resultado: 21 ciudadanos muertos y 38 heridos, tal cual informó EL COLOMBIANO en ese momento.

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“Voy por todos. No habrá lugar donde puedan esconderse de la justicia y de nuestra Fuerza Pública. Quien atente contra la vida y la seguridad de los colombianos tendrá que responder”, dijo De la Espriella, tras reportar la muerte de “Max Max”.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Así cayó “Max Max”, el terrorista que ponía bombas en atentados ordenados por “Iván Mordisco”.

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