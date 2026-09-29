Esta era la “hoja de vida” del asesinado exalcalde de Yopal, el condenado Jhon Torres, ‘Jhon Calzones’

Jhon Jairo Torres o ‘Jhon Calzones’ pasó de vender ropa interior en un pequeño local de Yopal a construir la Ciudadela La Bendición, ubicada en la vereda San Rafael de la capital de Casanare. Esta se convirtió en una de las urbanizaciones más grandes y polémicas del departamento, sirviéndole como plataforma política para ganar la Alcaldía de Yopal mientras estaba preso.
Fue condenado por urbanización ilegal, enfrentó investigaciones por lavado de activos y enriquecimiento ilícito y recibió una sanción disciplinaria por el PAE en esa región.
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Este martes fue atacado a tiros dentro del predio La Selvita, ubicado en zona rural de Yopal. Este lugar funcionaba como su finca, pero también correspondía a uno de sus polémicos proyectos de parcelación y urbanismo.
Torres Torres terminó como empezó buena parte de su vida pública: entre negocios, tierras y una historia difícil de separar de Yopal. Solo que esta vez no había compradores buscando un lote, ni seguidores esperando una campaña, ni funcionarios discutiendo la legalidad de una urbanización.
En la mañana, dos hombres llegaron hasta donde estaba y uno de ellos se bajó de la moto y le disparó cuatro veces en el pecho. Torres fue trasladado al Hospital Regional de la Orinoquía.
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Permaneció durante varias horas bajo atención médica, pero murió por la gravedad de las heridas. La Policía reportó la captura de un adolescente de 17 años, mientras otro presunto participante escapó.
Las autoridades investigan quién estuvo detrás del ataque y cuál fue el móvil. La escena tiene, además, un elemento que conecta de manera particularmente inquietante el crimen con la vida del hombre asesinado.
La Selvita era un proyecto promovido por Torres y en julio de 2025 las autoridades locales habían sellado ese lugar por una presunta infracción urbanística, relacionada con parcelación y construcciones sin licencia.