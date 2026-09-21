Jorman Campuzano apuntó a la falta de definición tras la derrota de Nacional frente a Llaneros

Atlético Nacional dominó buena parte del partido ante Llaneros, pero no logró transformar su posesión y sus aproximaciones en goles. El equipo antioqueño terminó perdiendo 2-0 y Jorman Campuzano reconoció que una de las principales diferencias estuvo en la efectividad frente al arco.
El mediocampista verdolaga coincidió con el análisis de Lucas González sobre el desarrollo del compromiso y explicó que Nacional tuvo dos partidos diferentes. En el segundo tiempo, el equipo consiguió controlar mejor las transiciones de Llaneros, pero no pudo descontar.