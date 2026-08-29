Mourinho pide el Balón de Oro para Mbappé, a pesar de no haber ganado nada con el Madrid en la temporada

El entrenador portugués del Real Madrid José Mourinho lanzó el sábado la campaña a favor de la estrella francesa Kylian Mbappé para el Balón de Oro 2026, valorando que la recompensa debería ir “al mejor jugador del mundo” y no al vencedor del Mundial o de la Liga de Campeones europea.

“Los mejores jugadores del mundo son dos, o tres, o cuatro y nosotros sabemos quiénes son y sabemos dónde están: aquí. Sabemos quién, individualmente, ha hecho historia este verano”, declaró Mourinho en referencia a Mbappé, que en el Mundial de Norteamérica se convirtió en el mayor goleador de la historia del torneo.

El capitán de la selección francesa, máximo goleador de LaLiga, de la Liga de Campeones y del Mundial 2026, terminó la pasada temporada sin ganar ningún título, pero está entre los candidatos al galardón junto al atacante inglés Harry Kane, el español Rodri y los jugadores del Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

Autor de un hat-trick el miércoles contra la Real Sociedad (4-1), Mbappé apareció en la portada del diario deportivo madrileño AS este sábado: “Mbappé mira al Balón de Oro”.

“Para mí, el Balón de Oro tiene que ser para uno de esos jugadores que cuando termina de jugar, echamos de menos para la eternidad. Yo echo de menos a Maradona, a Ronaldinho, a Ronaldo Nazario, a Cristiano Ronaldo, a Messi, a Zizou, a Lothar Matthäus...”, valoró Mourinho.

“No puedes dar un Balón de Oro a un jugador porque ganó la Champions o porque ganó un Mundial. Si quieres premiar por ganar la Champions da el Balón de Oro de los entrenadores, a Luis Enrique, que representa al equipo. El entrenador de España, Luis de la Fuente, seguramente merezca un Balón de Oro para los entrenadores (...) Otra cosa es el mejor jugador del mundo, y no tiene que ser ni del PSG ni de la selección española”, argumentó el portugués.