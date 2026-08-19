Familia de joven paisa que murió ahogado en Francia pide ayuda para traer sus restos a casa

El pasado 13 de agosto la vida le cambió a la familia Galvis. Según narró Tatiana Galvis, hacia las 6 de la tarde, desde Francia les llegó la noticia de que su hermano Marlon, de 26 años, se había ahogado en un río. El accidente ocurrió hacia el mediodía de ese jueves. En diálogo con el diario Q’hubo Tatiana contó que en horas de la mañana algunos compañeros de trabajo de su hermano lo invitaron a bañarse en un río. Durante los últimos días, ese país es uno de los que más se ha visto golpeado por el verano más cálido de la historia de Europa occidental, llegando a registrar temperaturas por encima de los 40 grados centígrados. Le puede interesar: Solidaridad no para en Medellín: envían ayuda masiva y hasta tejen peluches para niños damnificados Su novia sintió un mal presagio y le pidió que no fuera, considerando que nadar en ríos era muy peligroso. Sin embargo, Marlon quiso ir a refrescarse y ella lo acompañó para evitar que algo malo le pasara. La preocupación de su novia no era aislada. Tatiana contó que hace dos semanas se había repuesto de una varicela, que lo tuvo con fiebre y que le causó varios desmayos.

Tal vez por la enfermedad o sintiendo algún presagio, dice su hermana, Marlon venía hablando mucho de la muerte y pedía que, en caso de que él falleciera, lo cremaran y lo enterraran en un arbolito, para que su madre no lo llorara en un cementerio. El día de la invitación a nadar, Marlon se sentía mejor y accedió a ir a bañarse. Pese a la convalecencia, Tatiana aclaró que la decisión de su hermano también era entendible, dado que toda la vida se movió muy bien en el agua. “Él era un excelente nadador, incluso le decíamos El Pescaíto, porque él nadaba súper bien”, rememoró. Lea también: Donaciones de sangre en Antioquia se multiplicaron por 15 Según ha podido conocer la familia, el joven se zambulló en el río aquel jueves y junto a sus compañeros de trabajo empezó a nadar de un lado para otro y hasta a hacer algunas carreras. En medio de una de esas competencias, quienes lo acompañaban aseguran que a la mitad del río Marlon empezó a quedarse sin fuerzas, pero con sus últimos alientos logró acercarse a una orilla.

Sus amigos le extendieron una rama buscando ponerlo a salvo, pero en medio de la maniobra vieron que se soltó de la misma y se sumergió. Algunos pensaron que, tal vez, estaría tomando impulso para salir a flote, pero instantes después se dieron cuenta de que se había quedado sumergido. “Ellos se alarmaron y se tiraron, pero no lo lograron encontrar”, narró Tatiana, señalando que muy probablemente la corriente ya había arrastrado su cuerpo. En medio de la angustia, los compañeros llamaron a los bomberos, quienes llegaron al sitio a los 20 minutos. Siga leyendo: Gabriel padece cáncer, vive en Medellín y necesita arreglar su casa que se la está comiendo la humedad: así puede ayudar Uno de los socorristas se sumergió en el agua con un equipo de buceo y una linterna y logró dar con el cuerpo del joven, ya atrapado en el fondo del río. Luego de extraerlo, los socorristas intentaron reanimarlo, pero sus esfuerzos fueron en vano. Una hora y media después fue declarado médicamente muerto. La noticia conmocionó a la familia Galvis, que hace dos años había visto partir a Marlon con el sueño de conseguir trabajo en Francia y salir adelante en ese país. Desde allí, trabajando como conductor, en un hotel o en el sector de la construcción, Marlon procuraba su sustento y le enviaba dinero a su familia.

Sumado al impacto de la muerte de su hermano, que había cumplido 26 años en junio, la familia pronto se dio cuenta que traer sus restos mortales a casa no sería fácil. Aparte de los complejos trámites administrativos, Tatiana precisó que la familia se embarcó en una búsqueda en funerarias de la ciudad, encontrándose con algunas que le cobraran hasta $100 millones para repatriar su cuerpo. La familia logró, no obstante, dar con una empresa reconocida en el sector, que les explicó que, si bien el proceso era caro, podría hacerse por aproximadamente $30 millones, y fue entonces que empezaron a juntar esfuerzos. Pese a tratarse de una familia numerosa, en la que todos han puesto de su parte, Tatiana explica que el dinero no es suficiente y por eso están recurriendo a la solidaridad para conseguir el resto. Tatiana concluye que Marlon quería irse para Francia a mejorar la vida y la de su familia. “El dejó una huella muy bonita”, dice, señalando que con la repatriación de sus restos buscan darle paz tanto a él como a su círculo más íntimo.

Afiche publicado por la familia, en el que se detalla la campaña por repatriar los restos de Marlon Ramos Galvis. FOTO: Cortesía

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