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Gabriel padece cáncer, vive en Medellín y necesita arreglar su casa que se la está comiendo la humedad: así puede ayudar

Si desea donar, puede hacer su aporte a través de la cuenta de ahorros Bancolombia 24500011098 a nombre de Un Viejo Favor, o la Llave Bre-B 0043470632.

  • En la imagen, Gabriel en su nueva silla de ruedas junto con su hijo Alejandro y Santiago Jaramillo, director de la Fundación Un Viejo Favor. FOTO Cortesía.
    En la imagen, Gabriel en su nueva silla de ruedas junto con su hijo Alejandro y Santiago Jaramillo, director de la Fundación Un Viejo Favor. FOTO Cortesía.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
20 de mayo de 2026
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Gabriel de Jesús Ocampo Arenas tiene 73 años y vive con su hijo Alejandro, de 32, en Santo Domingo, nororiente de Medellín. La esposa de don Gabriel falleció de un infarto en octubre del año pasado tras 54 años de convivir juntos, un golpe inesperado que le produjo a él un quebranto de salud y le agravó una situación médica que traía consigo hace ya un tiempo: un cáncer en la próstata.

Producto de esta complicación, su hijo y su hija Catalina han doblado esfuerzos para ayudarlo en lo que más pueden; sin embargo, los gastos los superan y no siempre tienen para cubrir las necesidades básicas del hogar.

Lea más: La silla de ruedas de Héctor León ya tiene el motor para moverse por las lomas de San Antonio de Prado, Medellín

Es por eso que la Fundación Un Viejo Favor, al conocer el caso, lo expuso en sus redes sociales con el objetivo de conseguir un dinero para ayudar a don Gabriel y su familia.

Por ahora, lo que se necesita con más urgencia para que la casa de Ocampo Arenas siga en pie es solucionar dos problemas de humedad: uno en el baño y otro en la cocina, que día a día avanzan más y requieren intervención inmediata.

También, dentro del favor para don Gabriel, está algo que él ha soñado desde hace muchos años, y es tener nuevamente su dentadura para poder sonreír otra vez, así como lo hacía cuando era joven.

Si bien esas son dos de las principales problemáticas que quieren solucionar con el apoyo de las personas, otro de los deseos, caso tal que el dinero alcance, es poder cubrir por lo menos dos meses de servicios públicos y comprar un televisor nuevo para don Gabriel, dado que él, producto de su enfermedad, permanece en cama básicamente todo el día y se ayuda del oxígeno.

“Lo que queremos con esto es liberar un poco la presión que recae sobre Alejandro y sus hermanos ante tanta necesidad, y que en ese tiempo que ya esos gastos de la casa estén cubiertos, ellos puedan volver a estabilizarse económicamente”, dijo Santiago Jaramillo, fundador y director de Un Viejo Favor.

El favor empezó el día que Santiago visitó la casa de don Gabriel, pues le regaló una silla de ruedas nueva que estaba necesitando para poder movilizarse dentro de su vivienda con ayuda de su hijo.

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En cuanto a la atención en salud, su hija Catalina Ocampo dice que “gracias a Dios” a su padre no le ha faltado nada, y que por el momento la EPS ha respondido de buena manera.

“Él tiene médico en casa y lo revisa cada 8 días. Si bien el dolor de mi papá es muy fuerte, las terapias y medicamentos que le han mandado lo ayudan a estabilizarse un poco, entonces en ese sentido sí estamos muy agradecidos”, agregó Catalina.

Si usted desea donar a la causa de don Gabriel, puede hacer su aporte a través de la cuenta de Ahorros Bancolombia 24500011098 a nombre de Un Viejo Favor, o a la Llave Bre-B 0043470632.

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