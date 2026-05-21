Gabriel padece cáncer, vive en Medellín y necesita arreglar su casa que se la está comiendo la humedad: así puede ayudar

Gabriel de Jesús Ocampo Arenas tiene 73 años y vive con su hijo Alejandro, de 32, en Santo Domingo, nororiente de Medellín. La esposa de don Gabriel falleció de un infarto en octubre del año pasado tras 54 años de convivir juntos, un golpe inesperado que le produjo a él un quebranto de salud y le agravó una situación médica que traía consigo hace ya un tiempo: un cáncer en la próstata. Producto de esta complicación, su hijo y su hija Catalina han doblado esfuerzos para ayudarlo en lo que más pueden; sin embargo, los gastos los superan y no siempre tienen para cubrir las necesidades básicas del hogar. Lea más: La silla de ruedas de Héctor León ya tiene el motor para moverse por las lomas de San Antonio de Prado, Medellín Es por eso que la Fundación Un Viejo Favor, al conocer el caso, lo expuso en sus redes sociales con el objetivo de conseguir un dinero para ayudar a don Gabriel y su familia.

Por ahora, lo que se necesita con más urgencia para que la casa de Ocampo Arenas siga en pie es solucionar dos problemas de humedad: uno en el baño y otro en la cocina, que día a día avanzan más y requieren intervención inmediata. También, dentro del favor para don Gabriel, está algo que él ha soñado desde hace muchos años, y es tener nuevamente su dentadura para poder sonreír otra vez, así como lo hacía cuando era joven.