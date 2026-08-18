Solidaridad no para en Medellín: envían ayuda masiva y hasta tejen peluches para niños damnificados

Después del terremoto del pasado lunes, Medellín activó una red de ayudas que comenzó en los diez puntos oficiales habilitados por la Alcaldía, pero que rápidamente se extendió a barrios, grupos de vecinos, empresas, universidades y pequeñas iniciativas que aparecieron casi de manera espontánea. En esos lugares se reciben, principalmente, alimentos no perecederos y productos esenciales para las familias afectadas, pero la solidaridad no se quedó ahí. En distintos sectores de la capital antioqueña comenzaron a aparecer puntos comunitarios que funcionan con menos recursos y mucha más voluntad. Personas que ponen su propio espacio, organizan las donaciones, consiguen un vehículo y esperan hasta tener suficiente carga para enviarla a los territorios más golpeados. Lea más: Medellín ha evacuado 16 viviendas tras el terremoto, pero ninguna requiere demolición La escena se repite de diferentes formas: alguien llega con una bolsa, otro con una caja, otro con un paquete de pañales. Cada aporte parece pequeño cuando se entrega por separado, pero una vez se acopian, llenan salas y habitaciones enteras.

Una “casita” que sirve de acopio

En el barrio Pedregal, en la calle 103C #71-76, vive Mariluz Carvajal, una voluntaria que ha estado al frente de la recepción de elementos de todo tipo. Cuenta que la idea de utilizar el lugar para ayudar no nació con el terremoto, pues desde hace tiempo el espacio había servido para recoger y despachar ayudas a comunidades que las necesitaban, en una dinámica impulsada junto con la fundación Un Viejo Favor. Pero en esta oportunidad, la escala fue distinta. Una vez empezaron con las donaciones, vecinos del sector y personas que llegaron desde otros lugares comenzaron a llevar agua, pañales, papel higiénico, guantes, medicamentos, ropa y colchonetas. La cantidad de elementos terminó desbordando los espacios habituales. Mariluz recuerda que tuvieron que reorganizar la vivienda para hacerles espacio a las ayudas. Lo que normalmente era la sala o el comedor terminó lleno de cajas y bolsas, mientras una habitación se convirtió en depósito temporal. Hubo días de particular movimiento. Uno de los más intensos fue el viernes pasado, cuando llegaron varios camiones para llevarse la ayuda que ya había sido reunida. “Todo va sumando. Lo importante es comprometerse y aportar su granito de arena”, dijo.

Al otro lado de la jornada, una vecina del sector lo resumió de una manera todavía más sencilla. Para ella, ayudar es también una forma de recordar que nadie sabe cuándo puede necesitar que otra persona le tienda la mano. “A nosotros gracias a Dios no nos pasó nada comparado con lo que le sucedió a otras personas, y precisamente por eso hay que ser solidarios. El día de mañana podemos ser nosotros quienes pasemos por ese tipo de situaciones tan difíciles”, agregó la mujer.

En Los Colores se puede donar

A pocos kilómetros de allí, en la calle 52 #72-50 en el barrio Los Colores, otro inmueble cambió temporalmente su propósito. Un local comercial que permanecía disponible fue puesto al servicio de la emergencia para convertirse en otro punto de acopio. La persona que facilitó el espacio prefirió no revelar su nombre. Dice que no quiere protagonismo porque, a su juicio, lo importante está en que las ayudas lleguen a quienes las necesitan. Lo que sí quiso contar es que el local lleva cerca de una semana recibiendo donaciones y que la respuesta de la gente ha superado lo que esperaba. Desde allí ya han salido varios cargamentos con ayudas para Buenaventura y Chocó. La logística no es sencilla. El local funciona en el primer piso de una edificación donde también hay viviendas, oficinas y otros establecimientos. Los porteros tienen las llaves y reciben algunos de los elementos cuando llegan donaciones de gran volumen. Entre los productos que ya han pasado por allí estuvieron cerca de 100 pacas de agua, que también fueron entregadas para atender la emergencia. Pero la campaña ya empieza a cambiar de etapa. Si en los primeros días la prioridad fue conseguir agua, alimentos y elementos de primera necesidad, ahora la prioridad pasa por elementos de construcción. “Aquí pueden traer lo que quieran, todo es bien recibido. Lo único que no se permite es restar”, señaló el encargado.

No solo se dona comida y agua

Después de la emergencia, una psicóloga que trabaja con menores afectados en el Valle del Cauca hizo un pedido que terminó dando origen a una de las iniciativas más particulares que hoy se desarrollan desde Medellín: fabricar peluches para acompañar emocionalmente a los niños que vivieron el terremoto. Así nació Respira Mar, una iniciativa que comenzó hace apenas unos días y que rápidamente dejó de ser un proyecto pequeño de dos personas para convertirse en una red de voluntarios. Ana María Quinchía Jiménez, una de sus creadoras, cuenta que todo comenzó mientras buscaban alguna manera de ayudar desde Medellín. Estaban colaborando en la elaboración de almohadas cuando recibieron la petición de la psicóloga. La meta inicial era modesta. Pensaron que si lograban fabricar 30 peluches entre unas pocas personas, ya sería suficiente para enviar un primer lote. Pero, al publicar un video en redes sociales, comenzaron a sumarse más manos. Más de 30 voluntarios aparecieron en un solo día. Personas que sabían coser, familiares que quisieron ayudar, jubiladas con máquina de coser y personas desempleadas que querían donar su tiempo. Por eso crearon tres personajes que son Corozo, Zapote y Chontaduro. Entérese: Medellín suma 178 toneladas de ayudas para las comunidades afectadas por el terremoto Los personajes serán protagonistas de un cuento que busca ayudar a los niños a comprender lo sucedido y, sobre todo, encontrar herramientas para procesar el miedo, la ansiedad y los cambios que trajo la tragedia. Luisa Álvarez, psicóloga y cofundadora de la iniciativa, dice que uno de los aspectos que más las ha conmovido ha sido precisamente la cantidad de personas que decidieron sumarse. “Hoy puedo decirles que tengo el corazón muy contento por el alcance que hemos tenido”, precisó. De aquellos 30 peluches iniciales pasaron a plantearse una meta de 1.000. Al cierre de una de las jornadas, ya habían terminado 248 y habían cortado material para fabricar otros 120. Este sábado se hará el primer envío hacia la ciudad de Cali, con peluches y cuentos. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: