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“Cucho” Hernández marcó y el Betis ganó: el colombiano pide pista en la Selección Colombia

Hernández marcó su primer gol de la temporada en el triunfo del Betis sobre Villarreal y llega con argumentos para buscar un lugar en Colombia.

  • El delantero colombiano Juan Camilo Hernández llegó a 20 goles con el Real Betis desde su llegada al club en 2024. FOTO:
    El delantero colombiano Juan Camilo Hernández llegó a 20 goles con el Real Betis desde su llegada al club en 2024. FOTO:
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 1 hora
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Juan Camilo “Cucho” Hernández fue este lunes una de las figuras del Real Betis al marcar uno de los goles con los que su equipo venció 2-1 como visitante al Villarreal. El triunfo le permitió al conjunto verdiblanco subir al tercer lugar de la Liga de España, mientras el Submarino Amarillo continúa en zona de descenso.

El colombiano apareció en el momento indicado. Después de que Gerard Moreno abriera el marcador para el Villarreal, Hernández igualó el encuentro a los 39 minutos. Cuatro minutos más tarde, el brasileño Natan puso el 2-1 definitivo para el Betis.

El Villarreal dispuso de las mejores ocasiones durante la primera parte, pero no logró traducir su dominio en más goles y se fue al descanso en desventaja. En la segunda mitad tampoco encontró la reacción necesaria para evitar la derrota.

Lea: El “Cucho” Hernández hace historia con el Betis: a la Champions y al acecho del récord de James

Hernández disputó 84 minutos y consiguió así su primer tanto de la temporada. En 56 partidos con el Betis, club al que llegó en 2024, el delantero colombiano acumula 20 goles y cinco asistencias.

Tras el triunfo, el atacante se mostró satisfecho por el momento que atraviesa el equipo, aunque advirtió que todavía queda mucho camino por recorrer.

“Estamos tranquilos, pero ilusionados. Los momentos difíciles llegarán, pero la unidad, la honestidad y el trabajo aquí no se negocian”, manifestó el colombiano.

Con la victoria, el Betis alcanzó los mismos puntos del Real Madrid (12) y se instaló en la tercera posición de la clasificación. El Barcelona, vigente campeón, marcha líder después de ganar sus cinco partidos disputados.

Para Hernández, además, el buen momento llega justo antes de una fecha importante. Este jueves se conocerá la convocatoria de la Selección Colombia para los próximos partidos amistosos, una lista en la que el delantero espera aparecer nuevamente.

El Betis volverá a jugar este jueves, cuando reciba al Getafe desde las 12:00 del mediodía. Hernández tendrá una nueva oportunidad para seguir sumando minutos y goles antes de que Néstor Lorenzo defina los jugadores que harán parte del nuevo ciclo de la Tricolor.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo marcó Cucho Hernández su primer gol de la temporada con el Betis?
El colombiano marcó su primer gol de la temporada en el triunfo 2-1 del Betis como visitante frente al Villarreal.
¿Cuántos minutos jugó Cucho Hernández contra Villarreal?
Cucho Hernández disputó 84 minutos en la victoria del Real Betis por 2-1 ante el Villarreal.
¿Quién es el líder de la Liga de España?
El Barcelona ocupa el primer lugar de la clasificación después de conseguir cinco victorias consecutivas.
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