Video | El DIM pierde a su figura: Juanfer Quintero salió lesionado del Atanasio en el duelo contra Jaguares

Cuando terminó de quitarse la cinta de capitán del DIM, el futbolista antioqueño Juan Fernando Quintero lanzó un pedazo de venda que tenía en la mano hacia el piso. Fue la manera que encontró el volante, de 33 años, para expresar la frustración que le produjo salir lesionado del Atanasio Girardot en el duelo entre Medellín y Jaguares de Córdoba.

Corría el minuto 40. Juanfer, que volvió al cuadro rojo para el segundo semestre de este año, abandonó la cancha cuando después de sentir un leve dolor en el muslo de la pierna izquierda, su perfil hábil.