Colombia se destaca entre los países más atractivos para jubilarse por su bajo costo de vida

Colombia aparece como una de las naciones donde más puede rendir el dinero durante la jubilación, y por ende más atractivos, aunque todavía está lejos de convertirse en uno de los destinos líderes para quienes buscan retirarse en el extranjero. El país ocupó el puesto 15 entre 24 naciones en el Índice Global Anual de Retiro 2026, de International Living, con una calificación de 73,3 puntos.
El resultado muestra una particularidad: a pesar de que el país está en la mitad baja de la clasificación general, supera a varios que están por encima cuando se analiza específicamente el costo de vida. En esta categoría obtuvo 90 puntos, una calificación superior incluso a la de Grecia, que encabezó el ranking general con 90,1 puntos y marcó 88 en costo de vida.