Kevin Viveros: el hombre récord del fútbol brasileño; conozca las marcas del delantero criollo con el Paranaense

Un colombiano está conquistando el fútbol brasileño, el de los pentacampeones del mundo. Kevin Viveros, delantero criollo de 26 años, está haciendo una temporada de ensueño con el Athletico Paranaense de Brasil, club al que llegó en agosto de 2025 para ayudarle a ascender desde la segunda división, y desde entonces se convirtió en su referente de ataque con velocidad, potencia, juego aéreo, agresividad y, principalmente, goles.
Anotaciones de toda clase, con piernas derecha, izquierda, de cabeza, de rebote, recibiendo centros en el área o la especialidad del vallecaucano, la corrida a espalda de los defensores con el balón. Con el doblete que marcó en la última fecha del Brasileirao el pasado lunes contra el Chapecoense en condición de visitante, llegó a 21 goles en el curso con el Paranaense, convirtiéndose así en el máximo goleador actual del fútbol brasileño.