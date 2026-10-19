La historia del Fantasy Bra con el que debutó Kylie Jenner en Victoria’s Secret: vale 50 millones de dólares y es el más caro de la historia

Kylie Jenner debutó como ángel de Victoria’s Secret durante el desfile de 2026 y se convirtió en la encargada de lucir el Fantasy Bra más costoso de la historia de la firma, valorado en 50 millones de dólares, equivalentes a unos 158 mil millones de pesos colombianos. La presentación marcó el regreso de esta pieza emblemática, que no aparecía en la pasarela desde 2018.

De acuerdo con Vogue, el sujetador incorpora 4.410 diamantes naturales que rodean un diamante amarillo Fancy Vivid de 75,54 quilates. Quince artesanos participaron en su elaboración, un proceso que superó las 1.000 horas de trabajo. La pieza pesa poco menos de dos kilogramos y su precio supera en 35 millones de dólares al del Fantasy Bra más costoso registrado hasta entonces.