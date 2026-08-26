La derrota del Pacto Histórico en la elección del CNE: así quedaron las fuerzas

El Congreso definió a los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), el organismo que hasta 2030 vigilará los asuntos centrales de la vida política y electoral del país. La jornada de votación dejó un resultado favorable para el Gobierno: el ministro del Interior Rodrigo Lara se anotó un triunfo y la centroderecha y la derecha se quedaron con siete de las sillas en juego. La oposición, en cambio, salió golpeada: perdió una tercera silla que daba por casi asegurada. Le puede interesar: “Nos desecharon”: la respuesta de los verdes ante críticas del petrismo por elección de CNE Por cuenta propia, al ser la bancada más numerosa del Congreso, el Pacto Histórico tenía garantizados dos cupos en el nuevo CNE. Ese derecho lo ocuparon la exministra y exsuperintendente Cielo Rusinque y la exfuncionaria de la Agencia Nacional de Tierras Ana Jimena Bautista, abogada de la Universidad del Cauca con experiencia en asuntos agrarios y cercana al entorno de Felipe Harman, exdirector de esa entidad. La llegada de Bautista no estuvo exenta de sorpresas. Durante semanas se dio por hecho que el segundo cupo del Pacto sería para el exrepresentante Alirio Uribe, uno de los congresistas con contactos dentro del Legislativo en el cuatrienio pasado. Sin embargo, el propio expresidente Gustavo Petro lo habría descartado en una reunión días antes de la votación.

Según fuentes cercanas al partido, la decisión respondió a la molestia por el manejo que Uribe le dio al tema de los testigos electorales del Pacto en las pasadas elecciones, y a que el congresista no habría respaldado la tesis, sin pruebas, de un supuesto fraude electoral. A eso se sumó que el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, cercano a Uribe dentro del Pacto, no habría asistido a la mencionada reunión, y justamente habría sido él quien podría haber intercedido por la candidatura de Uribe a magistrado ante Petro. Fue así como los demás integrantes terminaron acogiéndose a la decisión del expresidente, que se inclinó por Bautista pese a que, según fuentes de la propia oposición, ella no tendría experiencia previa en temas electorales.

Así perdieron la tercera silla

Gracias a un remanente de votos, el Pacto tenía la posibilidad de disputar una tercera silla, por eso hizo una alianza con En Marcha y las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), y postularon al exembajador Guillermo Rivera, a quien la propia Rusinque calificó, minutos antes de la votación, como un hombre de “consensos”. La jugada no le alcanzó. Rivera se quedó sin los votos necesarios y la silla terminó para Gersel Pérez, del partido Cambio Radical, ficha de los Char, que se presentó como único candidato en una tercera plancha y fue respaldado por congresistas del grupo del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, entre ellos su hermano, el senador John Amaya. Detrás de esa derrota hubo, además, una pelea en la Alianza Verde, pues algunos querían que fuera su candidato el que se sumara a la plancha del Pacto. Por eso, si bien algunos verdes terminaron votando por la plancha del petrismo, la mayoría le apostó al candidato de Cambio Radical. “Nos desecharon, hicieron mal las cuentas y no asumen”, dijo sobre la votación el congresista Duvalier Sánchez, ante las críticas que despertó el respaldo a Cambio Radical.

Los demás magistrados