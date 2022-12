Este miércoles se juega la fecha 16 de la Serie A de Italia. Se destacan los siguientes juegos: Salernitana-Milán (6:30 a.m.), Spezia-Atalanta (Luis Muriel y Duván Zapata, 8:30 a.m.), Roma-Bolonia, Lecce-Lazio (10:30 a.m.), Cremonese-Juventus (Juan Guillermo Cuadrado, 12:30 p.m.), Udinese-Empoli e Inter-Napoli (2:45 p.m.). La siguiente fecha será el 7 de enero.