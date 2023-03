La prueba atlética Corre por Amor le da emoción al fin de semana deportivo

“Este es un evento en el que se agrupa la familia, desde niños, jóvenes, adultos, así como personas en situación de discapacidad, el cual se convierte en el único de ciudad ciento por ciento incluyente”, comentó este viernes Sonia Uribe, directora de dicha Fundación.

La cita tendrá recorridos de 5 y 10 kilómetros, con puntos de salida y llegada a un costado de la estación Estadio del metro de Medellín.

El calentamiento para los participantes fue programado para las 7:30 a.m. y la salida está prevista para las 8:00 a.m. en los 10 km. A las 8:15 a.m. parte la otra categoría.

Como informaron los organizadores, entre las 6:00 a.m. y hasta las 11:00 a.m. habrá cierre total de la calle 47D entre las carreras 73 y la 65, que estará cerrada entre las calles 47D y 50.