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Bridgerton tendrá nueva miniserie: lo que se sabe de la historia de Lady Violet

Así como la reina Charlotte tuvo su propia historia aparte y fue un éxito en la saga de Bridgerton, así quieren hacer con la historia de la madre de esta familia. ¿Le gusta la idea?

  • Ruth Gemmell es Lady Violet en la saga de Bridgerton. De su historia tratará esta nueva miniserie aún sin nombre. FOTO Cortesía Liam Daniel / Netflix
    Ruth Gemmell es Lady Violet en la saga de Bridgerton. De su historia tratará esta nueva miniserie aún sin nombre. FOTO Cortesía Liam Daniel / Netflix
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 36 minutos
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Netflix y Shondaland anunciaron una nueva serie limitada derivada del fenómeno cultural y popular franquicia Bridgerton, conocida por ahora como Proyecto sin título.

Lo que se sabe, tras el anuncio, es que al igual que el gran éxito de su miniserie La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton, que se centró en contar la historia de la reina y así entender más al personaje, esta nueva miniserie narrará los orígenes de una joven Lady Violet y contará la historia de su romance con el vizconde Edmund Bridgerton, un personaje que muy poco ha aparecido en las cuatro temporadas anteriores.

Puede leer: La quinta temporada de Bridgerton ya está en marcha y esta será la historia de amor que sigue

Justo la cuarta entrega se ubicó en el Top 10 de 92 países. Pero además las temporadas 1 y 3 se mantienen aún entre las más populares de Netflix en los lugares 7 y 10, respectivamente.

Así va la quinta temporada

Actualmente la temporada 5 de Bridgerton está en producción en Londres y pondrá el foco en la historia de amor de Francesca (interpretada por Hannah Dodd), la introvertida hija del medio, y Michaela Stirling (papel de Masali Baduza).

En los libros es Michael y no Michaela, ahí radica el cambio de la historia. Ese libro de Julia Quinn se llama El Corazón de una Bridgerton, y narra como tras enviudar tempranamente de John Stirling, conde de Kilmartin, Francesca encuentra consuelo y pasión en Michael Stirling, primo de John, quien la amó en secreto durante años.

Por otro lado la franquicia ha generado un fandom global para un público desatendido del romance, abriéndose paso con un éxito sin precedentes y creando tendencias, ya que los fans celebran su amor por la serie a través de memes, música, libros, moda, decoración y mucho más.

Por ejemplo se destacan experiencias en vivo como The Queen’s Ball: A Bridgerton Experience, la serie de conciertos Bridgerton Concerts by Candlelight, las ofertas inmersivas en Netflix House en Filadelfia y Dallas, y una creciente colección de productos de consumo –juegos de té con decoración de la época, cuadernos, utensilios de mesa y más–, han catapultado el nombre de Bridgerton a convertirse en una marca de estilo de vida de gran demanda.

Bloque de preguntas y respuestas

¿De qué trata la nueva serie derivada de Bridgerton?
Contará los orígenes de una joven Lady Violet y su romance con el vizconde Edmund Bridgerton, un personaje que ha aparecido muy poco en las cuatro temporadas anteriores.
¿Cómo se llama la nueva miniserie de Bridgerton?
Por ahora se conoce como Proyecto sin título. Por ahora no se sabe si tendrá un nombre oficial ni cuándo se conocerá.
¿La nueva serie sigue el mismo formato de La reina Charlotte?
Sí en su enfoque, desde Netflix la comparan con La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton, que contó la historia de ese personaje para entenderlo mejor. Esta nueva serie hará algo similar con Violet y Edmund.
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