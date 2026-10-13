Bridgerton tendrá nueva miniserie: lo que se sabe de la historia de Lady Violet

Netflix y Shondaland anunciaron una nueva serie limitada derivada del fenómeno cultural y popular franquicia Bridgerton, conocida por ahora como Proyecto sin título.

Lo que se sabe, tras el anuncio, es que al igual que el gran éxito de su miniserie La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton, que se centró en contar la historia de la reina y así entender más al personaje, esta nueva miniserie narrará los orígenes de una joven Lady Violet y contará la historia de su romance con el vizconde Edmund Bridgerton, un personaje que muy poco ha aparecido en las cuatro temporadas anteriores.

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Justo la cuarta entrega se ubicó en el Top 10 de 92 países. Pero además las temporadas 1 y 3 se mantienen aún entre las más populares de Netflix en los lugares 7 y 10, respectivamente.