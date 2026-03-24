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La quinta temporada de Bridgerton ya está en marcha y esta será la historia de amor que sigue

Contrario a lo que muchos pensaban –que seguiría la historia de Eloise– los productores quieren darle continuidad a la química que quedó iniciada tras la temporada cuatro: entre Francesca y Michaela.

  • Masali Baduza como Michaela y Hannah Dodd como Francesca, serán las protagonistas de la próxima temporada de Bridgerton. FOTO Cortesía Netflix.
    Masali Baduza como Michaela y Hannah Dodd como Francesca, serán las protagonistas de la próxima temporada de Bridgerton. FOTO Cortesía Netflix.
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

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hace 1 hora
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Se acabó la especulación. No será la historia de Eloise la que continúe en la próxima temporada de Bridgerton, sino la de Francesca.

Netflix confirmó este martes 24 de marzo que Francesca Bridgerton, interpretada por Hannah Dodd, será la próxima hermana en encontrar el amor verdadero en la adaptación de los bestsellers de la autora Julia Quinn.

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En el libro de Julia Quinn sobre su historia de amor, El Corazón de una Bridgerton, y tras enviudar tempranamente de John Stirling, conde de Kilmartin, Francesca encuentra consuelo y pasión en Michael Stirling, primo de John, quien la amó en secreto durante años.

Pero en la serie esa historia se ha adaptado y Michael no es Michael sino Michaela, interpretada por Masali Baduza.

Recordemos que Quinn hizo un libro por cada uno de los hermanos Bridgerton y que el público está esperando con ansias la historia de Eloise, una de las más rebeldes hijas Bridgerton.

Pero si revisamos bien la cuarta temporada, la de Benedict y Sophie, vimos la muerte del esposo de Francesca, John (interpretado por el actor Victor Alli) y esto preparó el terreno para que la serie se centrara en el floreciente romance entre Francesca y la prima de John, Michaela. La sinopsis dice: “En la quinta temporada, Francesca decide volver al mercado matrimonial por razones prácticas, dos años después de la muerte de su amado esposo, Lord John Stirling. Pero cuando la prima de John, Michaela, regresa a Londres para ocuparse de la finca Kilmartin, los sentimientos encontrados de Fran la harán dudar entre apegarse a sus intenciones pragmáticas o dejarse llevar por sus pasiones”.

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Hollywood reporter recogió las impresiones de la showrunner de Bridgerton, Jess Brownell, quien declaró: “Más que nunca, la quinta temporada girará en torno al anhelo... Es algo revolucionario. Obviamente, hay muchas series excelentes que han retratado el amor queer. No somos las primeras, ni mucho menos. Pero dedicar una temporada entera de Bridgerton a una relación lésbica es algo enorme”.

Se sabe que en el libro, en el que se narra la historia de amor de Francesca, esta se considera una narración más madura y melancólica que otras de la saga, con una gran intensidad en el luto y la amistad, dos temas de los que justo adelantaron algo en la cuarta entrega.

Los fanáticos han recibido la noticia de muy buena manera y ya han bautizado a la pareja como Franchaela, uniendo los nombres de Francesca y Michaela.

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