Las Azules: así es la serie basada en el primer grupo de policías mujeres de México

Es Ciudad de México, en los setenta. Un recién creado cuerpo policial femenino, conformado por María, Gabina, Ángeles y Valentina, nace como una distracción, como un show para ocultar lo ineficientes que han sido sus colegas hombres para capturar a El Encuerador, el asesino en serie que, a diestra y siniestra, continúa dejando cadáveres de mujeres a su antojo. En vez de patrullar parques o repartir folletos turísticos, lo que hacen es ir en contra de su rol asignado y, en secreto, armar su propia unidad de investigación.
Así inicia la historia de Las Azules, la producción de Apple TV+ que acaba de llegar a su segunda entrega después de haber estrenado su primera temporada en julio de 2024. Dos años más tarde, la primera producción completamente en español de la plataforma de streaming seguirá narrando los pasos del primer cuerpo policial femenino de México.
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En esta ocasión, María —personaje interpretado por Bárbara Mori— es ascendida a teniente. Su primera prueba en el cargo es el descubrimiento del cadáver de un joven activista, lo que hace que Las Azules se metan de lleno en la investigación de la Masacre de Tlatelolco, un crimen ocurrido el 2 de octubre de 1968 en el que el ejército mexicano y un grupo paramilitar asesinaron a cientos de estudiantes en medio de una marcha pacífica.
“Antes de poder entender lo que han descubierto, aparece otro cadáver de alguien vinculado a aquel brutal episodio histórico, lo que sacude al departamento. Alguien está impartiendo justicia por su cuenta ante la policía, y las Azules se convierten en la última esperanza de su grupo para detener al asesino”, dice la sinopsis.
Y es que, además de la masacre que realmente ocurrió, Las Azules también existieron. En 1929 fue creado el Primer Cuerpo Policial Femenil en la Ciudad de México, el primero en Latinoamérica, el cual fue conformado por cincuenta mujeres.