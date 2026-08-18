Snoopy tiene un nuevo especial animado en televisión, ¿de qué se trata?

¿Quién no recuerda a Snoopy, este perro de raza Beagle, de color blanco, con las orejas negras y una mancha, también negra, en la espalda y a quien le encanta dormir acostado arriba de su casita roja? Este personaje de historieta se ha trasladado a lo audiovisual y desde hace varios años Apple TV es la plataforma de streaming exclusiva para todo lo relacionado con la franquicia Peanuts (incluyendo a Snoopy y Charlie Brown). Lea: ¿Se acuerda de Gusano gris en Juego de Tronos? Ahora protagoniza el universo gótico de Entrevista con el vampiro Por eso ahora lanzaron Snoopy presenta: Hogar, dulce hogar, el nuevo especial original que ya está disponible en esa aplicación. “En esta nueva historia de la colección Snoopy presenta, Snoopy queda desconsolado cuando su querida casita es vendida por accidente durante una venta de garage. Con la intención de animar a su mejor amigo, Charlie Brown lo acompaña en una aventura para recuperarla. En el camino, ambos descubrirán que un hogar no es solo un lugar, sino donde viven los recuerdos, el cariño y las personas que más queremos”, dice la sinopsis. EL COLOMBIANO conversó con el productor ejecutivo de este especial, Mark Evestaff, sobre los desafíos de traer una nueva historia de un personaje tan querido como conocido. Snoopy fue creado por Charles M. Schulz en 1950.

¿Cómo estructuraron la narrativa de este especial de Snoopy para que encajara perfectamente en este formato sin perder la esencia de Charles M. Shulz?

“Esta idea surgió cuando tuve la oportunidad de trabajar en el programa de Snoopy durante tres temporadas, y después de que terminó, teníamos una lista de ideas que queríamos desarrollar desde la sala de guionistas, y esta era una de las principales. Sin embargo, sabíamos que no queríamos darle una plataforma más grande. No se trataba del programa de Snoopy ni del especial de siete minutos, sino de algo como que Snoopy perdiera su casa; era un tema recurrente. También aparece en la tira cómica del Sr. Schultz. Así que, cuando surgió esta oportunidad, cuando Apple TV nos la brindó, reunimos a la mayor parte del equipo de Snoopy, y escribimos esta historia. La idea era ser fieles al legado del Sr. Schultz era nuestra guía. Y, además, la casita de Snoopy es icónica a nivel mundial. Cualquiera podría reconocerla”.

Esa casita es muy importante...

“Por eso la base fue la idea de que Snoopy la pierda, por lo que esa casa significa para él. Incluso cuando Charles Schultz la dibujaba, en el momento en que la transformó en perspectiva 2D y Snoopy se subió encima; ahí fue cuando la imaginación de Snoopy floreció. Así que parte de su pérdida de su casa era una gran idea, pero también se trataba de que Snoopy perdiera un poco su identidad”.

¿Cuál es el mensaje central que quieren transmitir a la nueva generación de niños con este especial sobre lo que realmente convierte una casa en un hogar, en el contexto actual?

“El hogar puede ser más que solo cosas físicas, es la comunidad, la amistad, la familia, los recuerdos. Son las cosas que llevamos con nosotros cuando perdemos otras cosas, cosas más importantes, y sé que a veces son conceptos difíciles de entender para los niños. ¿Pero qué queda cuando esas cosas se han ido? Creo que esas son las cosas que nos ayudan a seguir adelante y a volver a donde esperamos llegar. Y esa fue la base de este programa. Y sin querer sonar demasiado moralizante, la pregunta era: ¿qué hace Snoopy cuando esto sucede? ¿Cómo recompone las piezas?”.

Debo destacar las voces de los personajes, ¿hubo alguna pauta o preparación específica con el elenco para capturar también la inocencia y la madurez que exige el universo de Peanuts en 2026?

“Es una buena pregunta. Fue algo así porque cuando grabaron las voces originales, eran solo niños que trajeron y entrenaron, pero era su interpretación y eso forma parte del encanto. Y realmente queríamos hacer lo mismo con los niños. Así que no los sobreentrenamos. Se trata de lograr una interpretación lo más auténtica y genuina posible. Sin parecer demasiado forzados. Supongo que la autenticidad era muy importante, y eso es lo que buscábamos al hacer el casting, y se obtiene una mezcla de niños muy talentosos, pero también queríamos asegurarnos de que fueran simplemente niños comportándose como niños”.

Snoopy es un clásico. Es un estilo de dibujo clásico que Schulz definió hace muchos años. Tengo curiosidad por saber qué técnicas, colores o paletas implementaron en este especial para que se viera moderno en Apple TV, pero respetando el estilo de dibujo clásico que se muestra...

“Eso es exactamente lo que nos propusimos hacer: intentar dejar huella en el pasado, pero también innovar en algunos aspectos. Por ejemplo, para el vecindario nos inspiramos bastante. Todas estas ideas, por cierto, también se inspiraron en la tira cómica. Y todo vuelve a eso. Es a lo que recurrimos cuando necesitamos inspiración, cuando necesitamos orientación. Desde Apple TV, pudimos comprometernos a decir: ‘Oye, podemos conseguir a este artista, esta persona es la mejor en esto, vamos a contratarla’, y luego...Y todos aceptaron, tengo que decirlo. Todos querían formar parte de esto porque tuvo un gran impacto, un gran impacto en sus vidas durante su infancia. Se trataba simplemente de encontrar a las personas adecuadas, colocarlas en el lugar correcto y darles la libertad y las pautas para, como mencionaste, que esto aún tiene esa huella en el pasado”. Le puede interesar: 191 días de rodaje y más de 750 extras: así se hizo Cien años de soledad 2

Finalmente, creo que no es solo un especial para niños, ¿le gustaría que lo viera toda la familia?

“Absolutamente. Claro que sí. Está dirigido a los niños, pero no hay duda de que es para toda la familia. Entendemos que es una marca multigeneracional. Hay fans que tienen setenta y tantos años, y esperamos que también sea para ellos”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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