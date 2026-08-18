Snoopy tiene un nuevo especial animado en televisión, ¿de qué se trata?

¿Quién no recuerda a Snoopy, este perro de raza Beagle, de color blanco, con las orejas negras y una mancha, también negra, en la espalda y a quien le encanta dormir acostado arriba de su casita roja?
Este personaje de historieta se ha trasladado a lo audiovisual y desde hace varios años Apple TV es la plataforma de streaming exclusiva para todo lo relacionado con la franquicia Peanuts (incluyendo a Snoopy y Charlie Brown).
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Por eso ahora lanzaron Snoopy presenta: Hogar, dulce hogar, el nuevo especial original que ya está disponible en esa aplicación.
“En esta nueva historia de la colección Snoopy presenta, Snoopy queda desconsolado cuando su querida casita es vendida por accidente durante una venta de garage. Con la intención de animar a su mejor amigo, Charlie Brown lo acompaña en una aventura para recuperarla. En el camino, ambos descubrirán que un hogar no es solo un lugar, sino donde viven los recuerdos, el cariño y las personas que más queremos”, dice la sinopsis.
EL COLOMBIANO conversó con el productor ejecutivo de este especial, Mark Evestaff, sobre los desafíos de traer una nueva historia de un personaje tan querido como conocido. Snoopy fue creado por Charles M. Schulz en 1950.