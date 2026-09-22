Las claves del “plan de choque” del Gobierno De la Espriella para salvar el sistema de salud

Con el tiempo corriendo para cumplir la promesa de 90 días para implementarlo, el presidente Abelardo de la Espriella anunció este lunes que pondrá en marcha la primera fase del plan de choque en salud.
Estará enfocado en más de un millón de pacientes identificados como críticos y busca inyectar recursos por medio de la compra de cartera. ¿En qué consiste ese mecanismo y cómo se hace? ¿Quiénes son esos pacientes que serán priorizados?
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El mandatario explicó que se han detectado aproximadamente a 1’069.196 pacientes con temas pendientes por resolver en cuanto a su salud, que pueden ir desde medicamentos, citas o procedimientos quirúrgicos. Allí están incluidas personas diagnosticadas con cáncer, enfermedades crónicas y huérfanas, y pacientes embarazadas.
Como parte del plan, De la Espriella anunció un mecanismo extraordinario de compra de cartera a cero por ciento de interés y con un año de periodo de gracia.