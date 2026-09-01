Fiscalía imputará a Laura Sarabia por estos delitos en el caso de las “chuzadas” a Marelbys Meza

Como ya se había anticipado, la Fiscalía imputará cargos contra Laura Sarabia, a quien señala como presunta responsable de los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado.

La investigación está relacionada con los hechos ocurridos entre el 27 y el 29 de enero de 2023, cuando Marelbys Meza habría sido sometida a una prueba de polígrafo tras la pérdida de una maleta que pertenecía a Sarabia y que contenía documentos y dinero.

Para ese momento, Sarabia se desempeñaba como jefa de Gabinete de la Presidencia de la República.

La diligencia se llevará a cabo el próximo 14 de septiembre.

En desarrollo...