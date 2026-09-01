Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Fiscalía imputará a Laura Sarabia por estos delitos en el caso de las “chuzadas” a Marelbys Meza

La diligencia quedó programada para el próximo lunes 14 de septiembre.

  • Exembajadora Laura Sarabia. Foto: Colprensa
    Exembajadora Laura Sarabia. Foto: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 13 minutos
bookmark

Como ya se había anticipado, la Fiscalía imputará cargos contra Laura Sarabia, a quien señala como presunta responsable de los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado.

La investigación está relacionada con los hechos ocurridos entre el 27 y el 29 de enero de 2023, cuando Marelbys Meza habría sido sometida a una prueba de polígrafo tras la pérdida de una maleta que pertenecía a Sarabia y que contenía documentos y dinero.

Para ese momento, Sarabia se desempeñaba como jefa de Gabinete de la Presidencia de la República.

La diligencia se llevará a cabo el próximo 14 de septiembre.

En desarrollo...

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos