¿Quién es el poderoso coronel Carlos Feria y por qué la Fiscalía intenta llevarlo a juicio por segunda vez?

El coronel Carlos Alberto Feria, durante años una de las figuras más discretas y cercanas al presidente Gustavo Petro, enfrentará nuevamente a la justicia. La Fiscalía General de la Nación anunció que lo llevará a juicio por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal, por su presunta responsabilidad en la realización irregular de una prueba de polígrafo a Marelbys Meza, exniñera de la entonces jefa de Gabinete Laura Sarabia.
Feria no es un oficial cualquiera. Su trayectoria, descrita durante años como intachable, lo llevó a convertirse en uno de los hombres de mayor confianza de Petro desde la Alcaldía de Bogotá. Ese vínculo se consolidó con el tiempo hasta que asumió la jefatura de la Casa Militar de la Presidencia, desde donde manejó en silencio la seguridad del mandatario y de su entorno más cercano.
