Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Laura Sarabia niega señalamientos de Eva Ferrer sobre “pacto” con Verónica Alcocer: “Dejemos de dar entrevistas y vayamos con pruebas”

La excanciller respondió a los señalamientos de Eva Ferrer y Angie Rodríguez sobre presuntas irregularidades en el gobierno de Gustavo Petro. Pidió que las denuncias se lleven ante las autoridades y no se queden en entrevistas con los medios de comunicación.

  • Laura Sarabia respondió a los señalamientos de exfuncionarias del gobierno Petro. FOTOS: Colprensa e ICBF
    Laura Sarabia respondió a los señalamientos de exfuncionarias del gobierno Petro. FOTOS: Colprensa e ICBF
El Colombiano
El Colombiano
hace 58 minutos
bookmark

“Es importante que dejemos de dar entrevistas y vayamos con pruebas ante las autoridades”. Con esa frase, Laura Sarabia, excanciller y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), se pronunció sobre las denuncias de presunta corrupción en el gobierno de Gustavo Petro divulgadas por Eva Ferrer y Angie Rodríguez.

En contexto: Procuraduría llama a Eva Ferrer y otras cinco personas a declarar tras revelaciones de presunta corrupción de Verónica Alcocer

Las declaraciones se conocen luego de que Ferrer, exasesora y amiga de la exprimera dama Verónica Alcocer, señalara a Sarabia de haber tenido conocimiento de una presunta red de corrupción y de la entrada de bolsas o cajas con dinero a la Casa de Nariño.

En entrevista con la revista Semana, Ferrer también aseguró que el segundo regreso de Sarabia al Gobierno Petro habría sido resultado de un pacto con Alcocer.

Frente a estos señalamientos, Sarabia habló en Caracol Radio y cuestionó que las presuntas irregularidades no se hubieran denunciado oportunamente. Según afirmó, los funcionarios públicos tienen la obligación legal de poner en conocimiento de las autoridades cualquier hecho irregular del que tengan conocimiento.

Sarabia dijo que las denuncias deben hacerse de inmediato y “no dos años después o cuando se pelee con la persona”.

También se refirió a los señalamientos relacionados con Verónica Alcocer y aseguró que, durante el tiempo en que estuvo al frente del Dapre, no conoció ni presenció irregularidades que involucraran a la entonces primera dama.

“Nunca me pidió revisar un contrato con alguna irregularidad. No vengo a defender a una persona, sino con la verdad”, afirmó. Agregó que ella no era la responsable de asignar cargos y que, de todas formas, no es un delito tener conocidos en puestos públicos: “Se gobierna con quien se conoce y en quien se confía”.

¿Qué respondió Sarabia sobre el presunto chantaje a Petro?

Otro de los señalamientos que respondió Sarabia fue el de un supuesto chantaje al presidente Gustavo Petro, denunciado por Angie Rodríguez, quien también estuvo al frente del Dapre.

Rodríguez dijo en entrevistas a medios este fin de semana que Petro le había dado la embajada en Reino Unido a Sarabia como una forma de chantaje ya que ella supuestamente tenía pruebas de “los excesos” de la vida del exmandatario.

La excanciller cuestionó que Rodríguez no hubiera acudido a las autoridades si tenía conocimiento de los hechos que denunció.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

“Chantajear o extorsionar a cualquier persona es un delito en nuestro país. Si la entonces directora del Dapre conoció que yo supuestamente estaba chantajeando al entonces presidente Gustavo Petro, hubo omisión de su parte con una denuncia porque eso es un delito”, afirmó.

Justamente esta mañana el exjefe de Estado respondió en X: “Jamás he sentido algún tipo de chantaje de Laura Sarabia, no veo porque tendría que existir. Y menos que una persona que nunca laboró en mi oficina y que ni me conocía personalmente ni conocía a Laura tenga alguna base real para hacer esas afirmaciones”.

Por su parte, Sarabia también criticó que Ferrer y Rodríguez hayan divulgado sus señalamientos a través de entrevistas con los medios de comunicación, en lugar de presentar las pruebas ante las autoridades competentes.

“Es importante que dejemos de dar entrevistas y vayamos con pruebas ante las autoridades, porque son ellos los que deben determinar si hay algo ilícito en nuestras actuaciones”, insistió.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué dijo Laura Sarabia sobre las denuncias de presunta corrupción en el Gobierno Petro?
Laura Sarabia cuestionó que las presuntas irregularidades denunciadas por Eva Ferrer y Angie Rodríguez no se hubieran puesto oportunamente en conocimiento de las autoridades. La excanciller pidió que se presenten pruebas ante los organismos competentes.
¿Qué dijo Eva Ferrer contra Laura Sarabia?
Eva Ferrer, exasesora de la exprimera dama Verónica Alcocer, señaló a Laura Sarabia de haber tenido conocimiento de una presunta red de corrupción y de la entrada de bolsas o cajas con dinero a la Casa de Nariño.
¿De qué acusó Angie Rodríguez a Laura Sarabia?
Angie Rodríguez denunció un presunto chantaje de Laura Sarabia al presidente Gustavo Petro. Frente a ese señalamiento, Sarabia sostuvo que el chantaje y la extorsión son delitos y cuestionó que Rodríguez no hubiera presentado una denuncia ante las autoridades si conocía los hechos que mencionó.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form