Laura Sarabia niega señalamientos de Eva Ferrer sobre “pacto” con Verónica Alcocer: “Dejemos de dar entrevistas y vayamos con pruebas”

“Es importante que dejemos de dar entrevistas y vayamos con pruebas ante las autoridades”. Con esa frase, Laura Sarabia, excanciller y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), se pronunció sobre las denuncias de presunta corrupción en el gobierno de Gustavo Petro divulgadas por Eva Ferrer y Angie Rodríguez.

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Las declaraciones se conocen luego de que Ferrer, exasesora y amiga de la exprimera dama Verónica Alcocer, señalara a Sarabia de haber tenido conocimiento de una presunta red de corrupción y de la entrada de bolsas o cajas con dinero a la Casa de Nariño.

En entrevista con la revista Semana, Ferrer también aseguró que el segundo regreso de Sarabia al Gobierno Petro habría sido resultado de un pacto con Alcocer.

Frente a estos señalamientos, Sarabia habló en Caracol Radio y cuestionó que las presuntas irregularidades no se hubieran denunciado oportunamente. Según afirmó, los funcionarios públicos tienen la obligación legal de poner en conocimiento de las autoridades cualquier hecho irregular del que tengan conocimiento.

Sarabia dijo que las denuncias deben hacerse de inmediato y “no dos años después o cuando se pelee con la persona”.

También se refirió a los señalamientos relacionados con Verónica Alcocer y aseguró que, durante el tiempo en que estuvo al frente del Dapre, no conoció ni presenció irregularidades que involucraran a la entonces primera dama.

“Nunca me pidió revisar un contrato con alguna irregularidad. No vengo a defender a una persona, sino con la verdad”, afirmó. Agregó que ella no era la responsable de asignar cargos y que, de todas formas, no es un delito tener conocidos en puestos públicos: “Se gobierna con quien se conoce y en quien se confía”.