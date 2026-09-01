Los mejores tenistas del mundo están sufriendo de una ‘plaga’ de lesiones, ¿por qué?

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se repartieron los Grand Slams de 2025. Para este año se esperaba que las dos superestrellas alumbraran el mundo del tenis con su rivalidad, pero eso no ha sucedido. ¿La razón?: las lesiones los han alejado por meses de las canchas y competencias.

Los problemas físicos han impedido que se enfrenten en tres de los cuatro principales torneos: el español se perdió Roland Garros y Wimbledon debido a una lesión en la muñeca, mientras que el italiano no participó en el US Open por un problema de rodilla.

Claro que no son los únicos entre los mejores tenistas del mundo que se han perdido grandes citas este año a raíz de problemas físicos, una tendencia que ha sido motivo de creciente preocupación en el deporte mundial.

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A ellos se han sumado el italiano Lorenzo Musetti y el francés Arthur Fils, ausentes en los primeros Grand Slams de 2026, y ahora están jugando en Nueva York. En las damas también las lesiones han causado bajas importantes, como la número dos mundial, la kazaja Elena Rybakina, quien se recupera del talón y se prepara para su estreno en primera ronda.

A diferencia de generaciones anteriores, los grandes tenistas actuales tienen acceso a mejores acondicionamientos físicos y nutrición, una mayor franqueza respecto a la salud mental y una tecnología mejorada para detectar y tratar lesiones, pero eso no los exime de sufrirlas.

“Estamos perdiendo la batalla a pesar de los avances en la medicina deportiva”, dijo Neeru Jayanthi, quien dirige el programa de medicina del tenis en Emory Healthcare, en Atlanta.