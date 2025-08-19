Atención: Fallo de tutela ordena libertad provisional del expresidente Álvaro Uribe

El Tribunal Superior de Bogotá revocó la detención domiciliaria que pesaba contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y ordenó su libertad provisional hasta que se resuelva la apelación de la condena de 12 años de prisión.
La detención domiciliaria inmediata había sido decretada por la juez de primera instancia, Sandra Heredia, quien en un fallo histórico lo había sentenciado por cargos de fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal, el pasado 1 de agosto.
En la acción de tutela, presentada tres días después de la condena y de haber sido notificada su casa por cárcel en Rionegro, bajo vigilancia del Inpec, el político antioqueño argumentó que le habían vulnerado los derechos a la libertad, la dignidad humana, al debido proceso y a la presunción de inocencia.