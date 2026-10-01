Metrocable de Picacho está fuera de servicio por un problema técnico: estas son las rutas alternas

La Línea P (Acevedo – El Progreso) del Metro de Medellín permanece temporalmente fuera de operación debido a un inconveniente técnico. Así lo informó la empresa en una actualización publicada a las 5:30 a. m.

Ante la suspensión, el Metro activó el Plan de Continuidad con el Área Metropolitana, que dispone rutas alternas para que los usuarios continúen su viaje.

Rutas alternas disponibles

Ruta integrada 283i: se toma en la estación Acevedo y va hacia los barrios Florencia y Santander.

Ruta integrada 263i: se aborda en la estación Tricentenario y va hacia los barrios Santander y Doce de Octubre.

Ruta integrada 306A: se toma en la estación Caribe y va hacia el barrio El Progreso.

Ruta 285 París: pasa cerca de la estación Doce de Octubre.

Ruta C2-008: pasa cerca de la estación Madera.

Recomendaciones

El Metro pidió a los usuarios consultar la información de las rutas antes de iniciar su viaje y verificar la tarifa antes de abordar. La empresa agradeció la comprensión de los pasajeros por las molestias que genera la situación.