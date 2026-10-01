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Metrocable de Picacho está fuera de servicio por un problema técnico: estas son las rutas alternas

El Metro de Medellín informó que el servicio entre Acevedo y El Progreso está suspendido de manera temporal. Para facilitar el desplazamiento de los usuarios, se activó un plan de continuidad con el Área Metropolitana que incluye cinco rutas alternas.

  • Imagen ilustrativa del metrocable. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
    Imagen ilustrativa del metrocable. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
El Colombiano
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hace 49 minutos
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La Línea P (Acevedo – El Progreso) del Metro de Medellín permanece temporalmente fuera de operación debido a un inconveniente técnico. Así lo informó la empresa en una actualización publicada a las 5:30 a. m.

Ante la suspensión, el Metro activó el Plan de Continuidad con el Área Metropolitana, que dispone rutas alternas para que los usuarios continúen su viaje.

Rutas alternas disponibles

Ruta integrada 283i: se toma en la estación Acevedo y va hacia los barrios Florencia y Santander.

Ruta integrada 263i: se aborda en la estación Tricentenario y va hacia los barrios Santander y Doce de Octubre.

Ruta integrada 306A: se toma en la estación Caribe y va hacia el barrio El Progreso.

Ruta 285 París: pasa cerca de la estación Doce de Octubre.

Ruta C2-008: pasa cerca de la estación Madera.

Recomendaciones

El Metro pidió a los usuarios consultar la información de las rutas antes de iniciar su viaje y verificar la tarifa antes de abordar. La empresa agradeció la comprensión de los pasajeros por las molestias que genera la situación.

Recientemente la línea P precisamente estuvo en un proceso de mantenimiento mayor anual. Según informaron desde el 20 de septiembre, desde el martes 22 hasta el 28, incluso alargándose un día más, esta línea de Metrocable estuvo cerrada como parte de las labores programadas para conservar sus equipos y sistemas en condiciones adecuadas.

Sin embargo, no han informado a qué se debe el fallo técnico en esta ocasión.

Hasta el momento no se ha dado un tiempo estimado para el restablecimiento del servicio.

Noticia en desarrollo...

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