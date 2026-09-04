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El video inédito de Messi que sorprende 16 años después: hizo magia con el Jabulani

Un video inédito de Lionel Messi durante el Mundial de Sudáfrica 2010 se volvió viral al mostrar al argentino protagonizando una particular competencia de malabares con Maxi Rodríguez y dejando a todos sorprendidos con su talento.

  • Imagen tomada del video que Jonás Gutiérrez compartió en redes sociales, donde se ve a Messi durante la concentración del Mundial de 2010.. FOTO VIDEO JONAS GUTIÉRREZ
    Imagen tomada del video que Jonás Gutiérrez compartió en redes sociales, donde se ve a Messi durante la concentración del Mundial de 2010.. FOTO VIDEO JONAS GUTIÉRREZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 28 minutos
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Dieciséis años después, una escena que permanecía guardada en el recuerdo de algunos de los protagonistas volvió a aparecer y rápidamente se convirtió en sensación en las redes sociales. Lionel Messi es el protagonista de un video inédito grabado durante la concentración de la Selección Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010.

La grabación fue realizada por Jonás Gutiérrez, quien decidió registrar uno de esos momentos de distensión que suelen aparecer en medio de la tensión y la exigencia de una Copa del Mundo. En esta ocasión, la pelota fue el centro de una particular competencia entre Maxi Rodríguez y Messi.

El balón utilizado no era cualquiera. Se trataba del Jabulani, la famosa pelota oficial del Mundial de Sudáfrica, que fue una de las grandes protagonistas de aquel torneo por sus características y también por las críticas que recibió de varios futbolistas.

En un pequeño cuarto, Messi y Maxi Rodríguez se enfrentaron en una competencia de malabares mientras eran observados por Gutiérrez y Martín Demichelis. La escena, lejos de mostrar la presión de un Mundial, refleja el ambiente relajado que también se vivía dentro de la concentración argentina. Pero cuando llegó el turno de Messi, apareció la magia.

El entonces futbolista del Barcelona comenzó a dominar el Jabulani con una facilidad sorprendente. Sentado en una silla, utilizó las dos piernas para mantener el balón en el aire y demostrar una coordinación que dejó impresionados a quienes estaban a su alrededor.

Y como si eso no fuera suficiente, Messi llevó el reto un paso más allá: también empezó a controlar la pelota con la cabeza, sin perder el dominio y manteniendo la secuencia en aquel reducido espacio.

La habilidad del argentino provocó la reacción de los demás, que no pudieron ocultar su asombro ante la facilidad con la que manejaba el balón. Era una escena informal, sin cámaras oficiales ni público, pero que terminó mostrando una vez más una de las características que acompañaron a Messi durante toda su carrera: su extraordinario dominio de la pelota.

El video, que Jonás Gutiérrez había grabado durante aquella concentración de Argentina, permaneció inédito durante años hasta hoy cuando comenzó a circular en redes sociales y rápidamente se viralizó.

Más allá de la curiosidad que genera volver a ver a varias figuras argentinas compartiendo un momento de diversión antes de un partido mundialista, la grabación también sirve como una pequeña ventana a la intimidad de aquella selección.

Messi tenía apenas 23 años y afrontaba en Sudáfrica su segundo Mundial. Todavía no había ganado la Copa del Mundo, pero ya exhibía en cualquier circunstancia esa habilidad que terminaría convirtiéndolo en uno de los mejores futbolistas de la historia.

Y esta vez no necesitó un estadio ni un partido para volver a dejar a todos con la boca abierta. Bastaron una silla, un pequeño cuarto y un Jabulani.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién grabó el video de Lionel Messi?
Jonás Gutiérrez fue quien registró la escena durante la concentración de Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010.
¿Qué hacía Messi en el video?
Participaba en una competencia de malabares con Maxi Rodríguez y sorprendía al dominar el Jabulani con las dos piernas mientras estaba sentado en una silla, además de controlarlo con la cabeza.
¿Quiénes estaban junto a Messi y Maxi Rodríguez?
Además de Jonás Gutiérrez, en el pequeño cuarto también estaba Martín Demichelis, quien presenció la demostración de habilidad del entonces jugador del Barcelona
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