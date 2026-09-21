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Lucas Murillo superó la cirugía a corazón abierto, pero las siguientes 72 horas serán cruciales para su recuperación

El menor fue sometido a una cirugía de Fontan, una intervención de corazón abierto y de alta complejidad. Los especialistas de la Fundación Cardiovascular de Colombia permanecen atentos a su evolución.

  • EL niño Lucas Murillo, de 7 años, ya salió de la cirugía de Fontan en la Fundación Cardiovascular de Colombia. FOTO: Cortesía de la familia del menor
    EL niño Lucas Murillo, de 7 años, ya salió de la cirugía de Fontan en la Fundación Cardiovascular de Colombia. FOTO: Cortesía de la familia del menor
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 40 minutos
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El niño que le pidió ayuda al presidente Abelardo de la Espriella para recibir un tratamiento médico ya salió de la cirugía, que comenzó a las 8:30 de la mañana de este 21 de septiembre y mantuvo en vilo a todo un país.

Se trata de Lucas Francesco Murillo, un pequeño de tan solo 7 años que ha vivido en carne propia los desafíos que ha enfrentado su familia para conseguirle un tratamiento para el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, una cardiopatía congénita grave.

“Yo quiero pedirle un favor, presidente, ya que mi mamita lleva un año luchando contra la Nueva EPS para que me autorice unos exámenes y un cateterismo de una clínica de cuarto nivel. Dios siempre me ha ayudado, y ahora quiero que usted me ayude. Yo no me quiero morir”, decía el pequeño en un video, mientras lucía una camiseta de la Selección Colombia.

El llamado al jefe de Estado puso el caso de Lucas en el centro de la atención y permitió que su situación fuera evaluada por especialistas en Santander. A partir de ese momento, el caso tomó un nuevo rumbo y llevó a que la junta médica de la Fundación Cardiovascular, en Floridablanca, Santander, evaluara su situación.

En contexto: Lucas Murillo será operado de corazón abierto este lunes en Bucaramanga

Allí le realizaron varios exámenes, entre ellos cateterismos, que permitieron valorar su condición cardíaca. Tras analizar los resultados, la junta médica determinó que podía ser sometido a una cirugía de Fontan, una intervención de corazón abierto y de alta complejidad.

Lucas Murillo ya salió de cirugía

Raquel García, tía materna de Lucas, confirmó sobre las 5:00 de la tarde de este lunes a EL COLOMBIANO que el menor salió bien de la cirugía.

No obstante, explicó que presenta presiones un poco altas, por lo que las próximas horas serán cruciales para su recuperación y evolución. “El niño presentó sangrado, pero los médicos dijeron que estas 72 horas van a ser cruciales”, expresó García.

La familia ha estado en constante oración por la salud del menor, pero es consciente de que es un campeón y confía en que podrá recuperarse para dedicarse a cumplir sus sueños.

Él es Lucas Murillo. FOTO: Cortesía de la familia
Él es Lucas Murillo. FOTO: Cortesía de la familia

En un video grabado antes de la cirugía, Lucas habló sobre esta “prueba de fuego” para su vida y agradeció el apoyo que ha recibido. “Gracias por apoyarme y necesito de sus oraciones”, dijo mientras se encontraba en la camilla, listo para la intervención quirúrgica.

Antes de ser trasladado de Cúcuta a Floridablanca, Santander, Lucas recibió el calor y el amor de sus ocho hermanos, entre bebés, niños, adolescentes y adultos, quienes no dudaron ni un segundo en acompañarlo y brindarle sus mejores deseos. El menor llevaba dos semanas sin verlos, por lo que ellos seguían de cerca su evolución a través de fotografías y videollamadas para estar al tanto de cada detalle.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico que tiene Lucas Murillo?
El síndrome de corazón izquierdo hipoplásico es una cardiopatía congénita grave que afecta el desarrollo de las estructuras del lado izquierdo del corazón. En el caso de Lucas, esta condición llevó a los especialistas a evaluar la posibilidad de realizarle una cirugía de Fontan.
¿Qué es una cirugía de Fontan y por qué se la realizaron a Lucas Murillo?
La cirugía de Fontan es una intervención de corazón abierto de alta complejidad que fue indicada para Lucas después de que la junta médica de la Fundación Cardiovascular analizara los resultados de sus exámenes y cateterismos.
¿Cómo salió Lucas Murillo de la cirugía?
Lucas salió de la cirugía en la tarde del 21 de septiembre, según confirmó su tía materna, Raquel García, a EL COLOMBIANO. Sin embargo, presentó sangrado y tiene presiones un poco altas, por lo que permanece bajo vigilancia médica.
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