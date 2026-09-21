Lucas Murillo será operado de corazón abierto este lunes en Bucaramanga

En este momento, siendo las 8:30 de la mañana, Lucas Murillo, el niño que ha mantenido en vilo a Colombia por su estado de salud tras hacerse viral su llamado al presidente Abelardo de la Espriella, está siendo sometido a una cirugía de corazón abierto en Bucaramanga. El procedimiento se realiza después de que una junta médica de la Fundación Cardiovascular revisara los resultados de sus últimos exámenes y determinara que esta es la alternativa que puede seguir en su proceso médico.
Mientras se acercaba la hora de entrar al quirófano, Lucas permanecía junto a sus padres en Bucaramanga. Andrea García contó que habían tratado de explicarle, de acuerdo con su edad, qué ocurriría durante la intervención: “Está bien, alegre, contento, dispuesto. Hemos estado poco a poco diciéndole lo que va a pasar (...) ahí va, tranquilo, esperando y confiando en Dios”, dijo la madre.
En contexto: Lucas Francesco, el niño que pidió un trasplante de corazón al presidente: “si no me lo hacen, pronto me puedo morir”
Además, quiso enviar un mensaje a quienes han seguido su historia. En un video compartido por su familia con EL COLOMBIANO, pidió acompañamiento con las oraciones de los colombianos: “Hola, yo soy Lucas Francesco Murillo García y hoy ya me va a operar, hoy ya es lunes, hoy ya es 21 de septiembre y gracias por apoyarme y necesito de su oración. Chao”, dice el niño en el video con una sonrisa.