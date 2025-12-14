Mallorca, la isla de la calma en el Mediterráneo: conozca cinco lugares para visitar

*Invitación de Turespaña, Fundación de Turismo Responsable de Mallorca y Air Europa.
La escritora estadounidense Gertrude Stein (1874-1946) le escribió una carta a su amigo, el poeta inglés Robert Graves (1895-1985), con el fin de animarlo a que se mudara a la isla de Mallorca en 1929. Su frase fue tan contundente como atemporal: “Vete a Mallorca si eres capaz de soportar el paraíso”.
Lea: La Truchería fue la primera empresa en traer turismo a Jardín
Hoy Mallorca sigue siendo un paraíso para quienes la descubren, con más de 300 playas, calas (tramos de bahía de forma redondeada), acantilados y la Serra de Tramuntana (Patrimonio de la Humanidad) para senderismo, pero además deliciosa comida mediterránea, respeto por el turista y cientos de planes en 3.640 km².
María Magdalena Sureda, guía turística de la isla, explica que este ha sido un espacio en el que ha pasado un montón de gente a través de la historia, “ha sido un cruce de caminos. Palma fue más importante que Barcelona durante siglos, porque era más rápido ir por mar que por tierra y todo lo que iba hacía España pasaba por Mallorca antes porque había grandes mercarderes y todo esto ha dejado huella”.
Palma de Mallorca es su capital, pero además se pueden conocer ciudades como Manacor (la tierra de Rafael Nadal) o localidades como Sóller (ideal para el senderismo), Cala d’Or (para el turismo de sol y playa), Valldemossa (pueblo de montaña en el que vivió Chopin) y Capdepera (donde están las famosas cuevas de Artá y las playas de Cala Ratjada).
Esta isla de no más de un millón de habitantes, recibe al año 13 millones de visitantes, ¿cómo lo gestiona?
Desde la Fundación Mallorca Turismo vienen trabajando para hacer de esta isla de los baleares un espacio líder en un modelo de hotelería vacacional en el que además se mejore la convivencia entre el turista y el habitante de Mallorca y se impulse la economía circular. Así lo afirma José Marcial Rodríguez Díaz, Consejero Ejecutivo de Turismo del Consejo Insular de Mallorca, quien explica que la estrategia está enfocada en cuatro ejes: oferta y calidad, hospitabilidad, gobernanza y sostenibilidad e inteligencia y monitorización. “El turismo del futuro no se puede gestionar con globabilidad, el turismo es de muchas aristas y no va de poner límites, va de gestionar mejor”, dice.
Desde la fundación trabajan para que la población entienda que al final Mallorca vive del turismo y están generando un modelo basado en la convivencia y el stewardship que se traduce como “la práctica de cuidar y administrar activamente un destino turístico para asegurar que sus beneficios perduren para las generaciones futuras, involucrando a todos los actores para que el impacto sea positivo y no destructivo, preservando la belleza y cultura que atraen a los visitantes en primer lugar”.
Con esto en mente, Mallorca se convierte en ejemplo para el mundo y, si a eso se suman la cantidad de planes que hay para hacer, se convierte en un destino europeo diferente a los habituales y al que se puede llegar por Air Europa y sus conexiones desde Madrid, por ejemplo.
Bien lo resumió también María Renart, manager de Essentially Mallorca, una asociación que reúne a empresas de turismo de lujo en la isla: “Mallorca es la isla de la calma y te trasmite paz y serenidad para disfrutar de su cultura, tradiciones y gastronomía y todo el abanico que tiene Mallorca”.