Mallorca, la isla de la calma en el Mediterráneo: conozca cinco lugares para visitar

*Invitación de Turespaña, Fundación de Turismo Responsable de Mallorca y Air Europa. La escritora estadounidense Gertrude Stein (1874-1946) le escribió una carta a su amigo, el poeta inglés Robert Graves (1895-1985), con el fin de animarlo a que se mudara a la isla de Mallorca en 1929. Su frase fue tan contundente como atemporal: “Vete a Mallorca si eres capaz de soportar el paraíso”. Lea: La Truchería fue la primera empresa en traer turismo a Jardín Hoy Mallorca sigue siendo un paraíso para quienes la descubren, con más de 300 playas, calas (tramos de bahía de forma redondeada), acantilados y la Serra de Tramuntana (Patrimonio de la Humanidad) para senderismo, pero además deliciosa comida mediterránea, respeto por el turista y cientos de planes en 3.640 km². María Magdalena Sureda, guía turística de la isla, explica que este ha sido un espacio en el que ha pasado un montón de gente a través de la historia, “ha sido un cruce de caminos. Palma fue más importante que Barcelona durante siglos, porque era más rápido ir por mar que por tierra y todo lo que iba hacía España pasaba por Mallorca antes porque había grandes mercarderes y todo esto ha dejado huella”. Palma de Mallorca es su capital, pero además se pueden conocer ciudades como Manacor (la tierra de Rafael Nadal) o localidades como Sóller (ideal para el senderismo), Cala d’Or (para el turismo de sol y playa), Valldemossa (pueblo de montaña en el que vivió Chopin) y Capdepera (donde están las famosas cuevas de Artá y las playas de Cala Ratjada). Esta isla de no más de un millón de habitantes, recibe al año 13 millones de visitantes, ¿cómo lo gestiona? Desde la Fundación Mallorca Turismo vienen trabajando para hacer de esta isla de los baleares un espacio líder en un modelo de hotelería vacacional en el que además se mejore la convivencia entre el turista y el habitante de Mallorca y se impulse la economía circular. Así lo afirma José Marcial Rodríguez Díaz, Consejero Ejecutivo de Turismo del Consejo Insular de Mallorca, quien explica que la estrategia está enfocada en cuatro ejes: oferta y calidad, hospitabilidad, gobernanza y sostenibilidad e inteligencia y monitorización. “El turismo del futuro no se puede gestionar con globabilidad, el turismo es de muchas aristas y no va de poner límites, va de gestionar mejor”, dice. Desde la fundación trabajan para que la población entienda que al final Mallorca vive del turismo y están generando un modelo basado en la convivencia y el stewardship que se traduce como “la práctica de cuidar y administrar activamente un destino turístico para asegurar que sus beneficios perduren para las generaciones futuras, involucrando a todos los actores para que el impacto sea positivo y no destructivo, preservando la belleza y cultura que atraen a los visitantes en primer lugar”. Con esto en mente, Mallorca se convierte en ejemplo para el mundo y, si a eso se suman la cantidad de planes que hay para hacer, se convierte en un destino europeo diferente a los habituales y al que se puede llegar por Air Europa y sus conexiones desde Madrid, por ejemplo. Bien lo resumió también María Renart, manager de Essentially Mallorca, una asociación que reúne a empresas de turismo de lujo en la isla: “Mallorca es la isla de la calma y te trasmite paz y serenidad para disfrutar de su cultura, tradiciones y gastronomía y todo el abanico que tiene Mallorca”.

Catedral de Mallorca - Palma de Mallorca

Esta catedral comenzó a levantarse en 1230 por el rey Jaime I de Aragón sobre una antigua mezquita, tras la conquista de la isla. Su construcción gótica se extendió hasta el siglo XVII, en concreto hasta 1603. Adentro hay intervenciones modernistas de Antoni Gaudí que datan de principios del siglo XX y de Miquel Barceló, quien renovó la Capilla del Santísimo Sacramento a principios del siglo XXI con murales que representan la Eucaristía. “El rosetón mayor de la catedral es una de las piezas más importantes, tiene una superficie de 100 metros cuadrados y su diseño, trazado en piedra, es de 1370, pero los primeros vidrios bizantinos se los pusieron en 1580”, contó María Sureda, nuestra guía turística. Actualmente, la catedral tiene visitas guiadas para recorrer sus 121 metros de largo y 55 de ancho. La entrada vale 10 euros (unos 45.000 pesos colombianos al cambio a la fecha) y se puede visitar (de diciembre a marzo) de 10:00 a.m. a 3:15 p.m. Los domingos permanece cerrada para visitantes. De abril a noviembre se puede subir a las terrazas para desde allí ver una panorámica de Mallorca.

Esta es la Catedral de Mallorca. FOTO: El Colombiano

Jardines de Alfabia

Alfabia es un conjunto de casa, jardín y huerto ubicado en Bunyola, en medio de la Sierra de Tramuntana, patrimonio inmaterial de la Unesco desde 2011. Este espacio se recorre fácilmente en una mañana. Los jardines han sido integrados en su entorno natural. “La variedad de estilos logra una armonía difícil de lograr. Frente a la fachada principal las palmeras se alzan solemnes y majestuosas, indiferentes al paso del tiempo. En la casa, los años han ido dejando pozos de cada época y el conjunto final sigue estando equilibrado. La evolución de la casa de Alfabia es un modelo de respeto por el pasado, ejemplo de conservación e innovación”, dicen desde su web. La idea al visitarla es alejarse del ruido, estar en contacto con la naturaleza y pasar una fresca jornada. Aquí se unen las experiencias de un jardín botánico y el patrimonio histórico. Incluso hay un jardín de la reina, llamado así por acoger la visita de la reina Isabel II a Mallorca, a mediados del siglo XI. Actualmente, los jardines están cerrados por temporada invernal y volverán a abrir el 15 de febrero.

Los Jardines son patrimonio inmaterial de la Unesco desde 2011. FOTO: El Colombiano

Castillo de Capdepera

El Castillo de Capdepera está situado en el nordeste de Mallorca, sobre un montículo en el que se vislumbra el interior, la línea de costa y el canal de Menorca, que separa ambas islas. “Se trata de un recinto fortificado que se edificó en el siglo XIV a instancias del Rey Jaime II para que la población de la región pudiera establecerse, especialmente durante las épocas en que eran más frecuentes los ataques piratas. En el siglo XVI se contaban hasta 125 casas en el interior. Finalmente el recinto quedó deshabitado y en el siglo XVIII pasó a ser una plaza militar guardada por un gobernador hasta 1854, en que se abandonó el castillo”. El castillo de Capdepera fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC), figura de máxima protección del patrimonio histórico de España y es un monumento que puede visitarse durante todo el año. “Los ingresos recaudados en taquilla se destinan a financiar la preservación y conservación del patrimonio cultural del Municipio de Capdepera”, cuentan. Para entrar hay que pagar 3 euros (cerca de 14.000 pesos colombianos al cambio a la fecha). Ana Gallego, guía turística de la zona, recomienda conocer Capdepera en su paso por Mallorca, “porque es un rincón encantador donde no hay tanta gente y se puede disfrutar de la esencia”.

El Castillo de Capdepera está situado en el nordeste de Mallorca. FOTO: El Colombiano

Cuevas de Artá, en Capdepera

Como si estuviera en un escenario de película, estas cuevas, ubicadas en la costa marítima del término municipal de Capdepera, concretamente en la bahía de Canyamel se pueden visitar con un recorrido guiado que dura entre 35 y 40 minutos. La entrada vale 16 euros (unos 72.000 pesos colombianos según el cambio a la fecha) y podrá recibir información en español, inglés, francés y alemán, porque en general, los habitantes de Mallorca hablan hasta tres idiomas. Las Cuevas de Artá son impresionantes formaciones geológicas kársticas, famosas por sus espectaculares estalactitas y estalagmitas. Esta maravilla, de la cual se tiene conocimiento de haber sido visitada al menos desde el siglo XVI, en la actualidad sigue siendo unos de los principales reclamos turísticos de la isla por su belleza y grandiosidad. Su temperatura oscila en la cavidad entre 17 °C y 22 °C, con una humedad relativa elevada. Su recorrido es horizontal y supera los 700 metros, las alturas de las salas van desde los 15 hasta los 45 metros.

La cueva tiene más de 700 metros. FOTO: El Colombiano.

Valldemossa y Soller, dos municipios imperdibles

El pueblo de Valldemossa se encuentra a unos 15-20 minutos en carro de la capital Palma de Mallorca en dirección a la Sierra de Tramuntana, pero al llegar se siente la diferencia de la capital porque es insertarse en las montañas. Tiene calles empedradas y un interesante patrimonio cultural. Es un pueblo tranquilo que se hizo famoso luego de que el compositor polaco Frédéric Chopin y su amante, la escritora francesa George Sand, pasaron el invierno de 1838/9 en el pueblo, en habitaciones que alquilaron en el monasterio. De hecho, Chopin y Sand no tuvieron una estancia del todo agradable y así lo cuentan en Mallorca: “En el libro que Sand escribió acerca de la experiencia, lo dejó bastante claro. Sin embargo, el libro Un invierno en Mallorca es un best seller y se encuentra a la venta en distintos idiomas”. Por su parte, Soller es el lugar ideal para las personas que practican senderismo, ya que tiene el largo recorrido GR221 conocido como la Ruta de Pedra en Sec que atraviesa la Sierra de Tramuntana, hay decenas de excursiones guiadas para los amantes del hiking. Está ubicado al noroeste de Mallorca. A este llega un tranvía que conecta a Soller con el puerto.