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Amaranto Perea tras derrota del DIM ante Junior: “Es muy difícil competir así”

El DIM llegará al duelo con Millonarios este martes entre lesiones, autocrítica y la necesidad de sumar para sostenerse en el grupo de los ocho.

  • El DIM ocupa la quinta posición de la Liga BetPlay 2-2026 con 19 puntos después de 12 jornadas. Se viene el duelo contra Millonarios. FOTO: X-DIM
    El DIM ocupa la quinta posición de la Liga BetPlay 2-2026 con 19 puntos después de 12 jornadas. Se viene el duelo contra Millonarios. FOTO: X-DIM
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 38 minutos
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Independiente Medellín afrontará días retadores en la Liga BetPlay 2-2026. El técnico Luis Amaranto Perea y su cuerpo técnico tendrán que hacer una lectura precisa para reorganizar el equipo ante las nuevas bajas por lesión que dejó el partido del pasado sábado frente a Junior en Barranquilla.

Jeison Medina y Halam Novoa fueron los últimos en sumarse a la lista de jugadores con inconvenientes físicos. Ambos tuvieron que abandonar el terreno de juego cuando transcurrían 25 minutos del compromiso que el Poderoso terminó perdiendo 2-0.

Estas ausencias se suman a las de Juan Fernando Quintero y Frank Fabra, mientras que Kevin Mantilla también dejó el campo de juego por una molestia en la región posterior del muslo, situación que deberá ser evaluada por el cuerpo médico.

El panorama se complicó para el DIM en Barranquilla luego de la expulsión de Kéiner Klinger, al minuto 17. Aun con un hombre menos, el equipo antioqueño logró competir y mantener el partido igualado hasta el minuto 75, cuando Junior encontró el camino del gol mediante un penalti sancionado por una agresión de Mantilla sobre Guillermo Paiva.

Perea terminó molesto por la manera en que su equipo perdió un partido que, pese a la inferioridad numérica, consideraba controlado.

Lea: El DIM resistió con un hombre menos, pero Junior lo liquidó en el tramo final

“El partido cambia mucho después de la expulsión. Igual es un jugador joven (Klinger), quizás su ímpetu lo traicionó. A partir de ahí ellos ya nos hunden, un hombre menos, con la humedad, con todo lo que supone, con buenos jugadores que tienen, era más complejo”, explicó el entrenador en rueda de prensa.

Sin embargo, el técnico fue especialmente crítico con la acción que derivó en el penalti.

“Pese a la dificultad que teníamos con un hombre menos, el partido estaba controlado, nosotros no lo estábamos sufriendo. Lo otro es imperdonable. Nosotros los metemos en el partido, un penal de la nada, y ante eso pues hay muy poco que decir”, señaló.

Perea insistió en que ese tipo de equivocaciones deben servir como aprendizaje para el grupo.

“Los partidos son muy complejos, perder un hombre se hace casi imposible, pero por otro lado, más allá de la bronca que tenemos por el resultado, creo que los teníamos bastante bien. Aprender de estas situaciones”, manifestó.

Y agregó: “Es una locura nosotros recibir un penal de la condición que estábamos, una agresión, yo que no lo entiendo. Hay cosas que no entiendo, nosotros solitos nos metimos en el lío. No fue suficiente con la expulsión y hacemos un penal infame, es una locura, es muy difícil competir así”.

El entrenador también destacó la respuesta de los jugadores que ingresaron y dejó claro que ahora el objetivo es recuperar al grupo para volver a ganar.

“Valoro otras cosas, creo que los muchachos que entraron lo hicieron bien, pero la irresponsabilidad del penal sí es para hablarlo y para revisarlo bien. Veremos cómo nos recuperamos y a partir de ahí volver a la victoria”, concluyó.

Ahora, Millonarios

El DIM tendrá poco tiempo para lamentarse. Este martes, a las 8:05 p.m., recibirá a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot, en un partido en el que Perea deberá mover sus fichas para suplir las ausencias y sostener al equipo dentro del grupo de los ocho.

Después de 12 fechas, el conjunto antioqueño ocupa la quinta posición con 19 puntos.

Éder Chaux, arquero del Poderoso, coincidió con su entrenador en que los errores cometidos ante Junior deben convertirse en una enseñanza para lo que viene.

“Veníamos con la ilusión de sumar, de llevarnos la victoria. El partido nos cambia mucho en la expulsión. Junior es un equipo que tiene jugadores muy importantes, que le hacen esa clase de ventaja y de seguro van a aprovecharla de la mejor manera”, expresó.

Siga leyendo: “Es muy frustrante”: Amaranto Perea está molesto con los errores defensivos que le cuestan partidos al DIM

El guardameta pidió pasar la página rápidamente y concentrarse en el siguiente desafío.

“Ya hay que mentalizarnos en que hay un partido importante en casa, otro gran partido con Millonarios. Aprender de los errores; si queremos crecer y alcanzar los objetivos, debemos madurar, cada partido aumentar un poco más nuestro nivel”, sostuvo.

Chaux también resaltó la necesidad de reducir las equivocaciones cuando el DIM enfrenta a rivales con jugadores de jerarquía.

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“Es con esos equipos de jerarquía que tienen grandes jugadores donde no puedes dar esa clase de ventaja. Entonces, ya mentalizarnos, prepararnos, autoanalizarnos, ser autocríticos”, finalizó Mantilla.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo juega el DIM contra Millonarios por la Liga BetPlay 2-2026?
El DIM enfrenta a Millonarios este martes a las 8:05 p. m. en el estadio Atanasio Girardot.
¿Cuántos puntos tiene el DIM en la Liga BetPlay 2-2026?
El DIM suma 19 puntos después de 12 fechas y ocupa actualmente la quinta posición de la Liga BetPlay 2-2026.
¿Qué jugadores del DIM están lesionados antes del partido contra Millonarios?
Jeison Medina y Halam Novoa se sumaron a las bajas de Juan Fernando Quintero y Frank Fabra. Kevin Mantilla también terminó con una molestia en la región posterior del muslo y deberá ser evaluado.
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