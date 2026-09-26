El DIM resistió con un hombre menos, pero Junior lo liquidó en el tramo final

Independiente Medellín resistió hasta el minuto 75 la insistencia del Junior, pero terminó perdiendo 2-0 en duelo correspondiente a la fecha 12 de la Liga BetPlay 2-2026, disputado este sábado en el estadio Romelio Martínez, de Barranquilla.

Los goles del compromiso llegaron en el tramo final. Primero, Teófilo Gutiérrez convirtió un polémico penal al minuto 75 y, cuatro minutos después, Deiber Caicedo amplió la ventaja para el conjunto local.

Junior, dirigido por Sebastián Viera y actual bicampeón del certamen, consiguió así su segunda victoria en el actual torneo, resultado que le permitió abandonar el último lugar de la tabla y ascender al puesto 15, con nueve unidades.

El Independiente Medellín, orientado por Luis Amaranto Perea, llegó a este compromiso con dos bajas sensibles: su capitán Juan Fernando Quintero, quien se recupera de una lesión muscular en el recto femoral, y el lateral Frank Fabra. Con la derrota, el Poderoso se quedó en el quinto lugar, con 19 puntos.

El Rojo, que venía de vencer 2-1 a Jaguares, comenzó el encuentro con buena posesión de balón y presencia en el mediocampo, donde Halam Loboa asumió el lugar de Quintero. Con presión alta e intensidad, el visitante intentó provocar errores en un Junior que sufrió durante los primeros minutos.

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Sin embargo, al minuto 17, el DIM quedó con un hombre menos. Kéiner Klinger, de 18 años, fue expulsado luego de una entrada sobre Bryan Castrillón. El árbitro mostró inicialmente otra tarjeta, pero tras la revisión del VAR determinó la roja por la fuerza de la acción.

El panorama se complicó aún más para el conjunto antioqueño. Al 23’, después de un buen centro de Jeison Medina que Loboa no logró conectar de cabeza, el delantero tuvo que abandonar el campo por una molestia en el isquiotibial del muslo derecho. En la misma acción, también lesionado, salió Loboa. Carlos Lucumí y Baldomero Perlaza ingresaron para reemplazarlos, en su orden.

Con un hombre más y las dos bajas del visitante, Junior comenzó a inclinar el juego a su favor. Al minuto 27 tuvo la primera gran oportunidad, cuando Fabián Ángel remató y Éder Chaux respondió con una intervención para enviar el balón al tiro de esquina.

El DIM soportó la presión durante el primer tiempo. Incluso, al 45’, Agustín Martegani estuvo cerca de marcar un gol olímpico, pero el arquero Mauro Silveira alcanzó a despejar el balón.

Ya en el tiempo añadido, Chaux volvió a convertirse en protagonista. Al 45+5’, el arquero del Poderoso realizó una doble atajada y evitó que el conjunto barranquillero se fuera en ventaja al descanso.