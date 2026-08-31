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Investigan macabro crimen de menor LGBTIQ+ dentro de su vivienda en el barrio La Iguaná, Medellín

Al menor, de 17 años, lo encontraron amordazado y con múltiples signos de tortura dentro de su habitación. Se investiga quién pudo estar detrás de este violento crimen.

  • Dentro de esta vivienda encontraron el cuerpo sin vida del menor de edad LGBTIQ+, asesinado mediante aparente asfixia mecánica. FOTO: CRISTIAN VÁSQUEZ
    Dentro de esta vivienda encontraron el cuerpo sin vida del menor de edad LGBTIQ+, asesinado mediante aparente asfixia mecánica. FOTO: CRISTIAN VÁSQUEZ
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 55 minutos
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Tendido en el suelo y con una sábana que cubría su boca, una madre encontró asesinado a su hijo, de 17 años, dentro de su vivienda en el barrio La Iguaná, nororiente de Medellín. La víctima, integrante de la población LGBTIQ+, habría sido asesinada por un hombre, quien luego del asesinato, salió de la vivienda y escapó, sin dejar rastro.

La muerte de este menor de edad, identificado legalmente como Johan Alexis Naranjo Cuesta, ocurrió el pasado fin de semana en la carrera 65 con la calle 59, en este barrio de la comuna 7 (Robledo), luego de que su mamá llegara hasta la propiedad al no tener noticias sobre este joven, quien sería trans, de acuerdo con los informes judiciales del caso.

Con un palo, la madre de este menor abrió la puerta de la vivienda y lo encontró tendido en el suelo, con múltiples signos de tortura. Con la esperanza de que todavía estuviera vivo, llevaron a esta persona en un taxi al Hospital Pablo Tobón Uribe, de Medellín, pero allí los galenos indicaron que ya llevaba varias horas de fallecido.

Los vecinos aseguraron que en horas de la madrugada del sábado, las autoridades vieron salir de la vivienda a un hombre, de piel morena, de la propiedad, cubriendo su cabeza con una capucha. Con base en esta descripción, las autoridades avanzan en la búsqueda del presunto responsable del crimen de este menor de edad.

Entérese: Asesinaron a golpes a integrante de la población LGBTIQ+ en Villa Flora, Medellín: criminales lo agredieron por un señalamiento

Entre las indagaciones se está tratando de establecer si se podría tratar de la pareja más reciente de este joven, según las descripciones realizadas por quienes conocían a la víctima, quien vivía por días en La Iguaná y en otros momentos lo hacía en el barrio La Aurora, donde su abuela.

Cuando los agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección judicial, tanto en el centro asistencial como en la vivienda donde sucedió el crimen, se encontraron con que no aparecía el teléfono del fallecido. Incluso sus familiares le marcaron y este siempre permaneció apagado.

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En medio de las labores judiciales se está tratando de establecer si este asesinato ocurrió mediante la modalidad de asfixia, puesto que no tenía lesiones de arma blanca ni de fuego, aunque sí varias lesiones de golpes, además de la sábana que cubría su boca.

Entre las lesiones tenía laceraciones en el cuello producidas por uñas, y otras lesiones en el tobillo izquierdo y pie derecho, al parecer ocasionados por un aparente forcejeo con quien habría acabado con su vida.

En caso de confirmarse que la muerte de este menor se produjo mediante asfixia mecánica, sería la sexta que se registra este año en Medellín, de acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc). El año pasado iban cuatro casos.

De acuerdo con el colectivo Caribe Afirmativo, este año en Colombia fueron asesinadas 43 personas de la población LGBTIQ+ y desde allí pidieron mayor protección a estas personas, principalmente a los niños, niñas y adolescentes.

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Preguntas frecuentes

1. ¿Qué le pasó al joven de 17 años asesinado en La Iguaná?
El joven fue encontrado muerto dentro de su vivienda en el barrio La Iguaná, de Medellín, con múltiples lesiones y signos de violencia. Su madre lo halló tendido en el suelo y lo trasladó a un hospital, donde los médicos confirmaron que llevaba varias horas fallecido.
2. ¿Cómo habría sido asesinado el joven de 17 años en Medellín?
Las autoridades investigan si el joven murió por asfixia mecánica, debido a que no presentaba heridas de arma de fuego ni de arma blanca, pero sí tenía golpes, laceraciones en el cuello y una sábana cubriéndole la boca. La causa definitiva debe establecerla la investigación forense.
3. ¿Dónde ocurrió el asesinato del joven integrante de la población LGBTIQ+?
El crimen ocurrió en una vivienda ubicada en la carrera 65 con la calle 59, en el barrio La Iguaná, comuna 7 (Robledo), noroccidente de Medellín.
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