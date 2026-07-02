Asesinaron a golpes a integrante de la población LGBTIQ+ en Villa Flora, Medellín: criminales lo agredieron por un señalamiento

El ataque contra Jovan Esteban Leal David, de 37 años, ocurrió en la mañana del pasado domingo en la calle 76FF con la carrera 81, en este barrio de la comuna 7 (Robledo), cuando varios hombres lo interceptaron y lo empezaron a golpear en todo su cuerpo por los rumores que estaban corriendo sobre este presunto abuso sexual.

Un señalamiento, no confirmado, de que había abusado de un menor de edad, fue suficiente para que integrantes de un grupo delincuencial golpearan hasta la muerte a un hombre de la población LGBTIQ+ en el barrio Villa Flora, en el noroccidente de Medellín.

Después de dejarlo inconsciente, producto de la golpiza, los delincuentes escaparon de la zona y allegados informaron del hecho a las autoridades. Los uniformados lo trasladaron al Hospital Pablo Tobón Uribe, de Medellín, donde fue intervenido por cuenta de sus lesiones.

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De acuerdo con el reporte judicial, este hombre estuvo durante tres días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de este centro asistencial, pero debido a las afectaciones que le dejaron en distintas partes del cuerpo, falleció en horas de la tarde.

Según señalaron testigos, a Leal David se le había visto desde el pasado sábado alertando a los vecinos de que un grupo de personas le quería hacer daño. Sin embargo, muchos ignoraron estos llamados, debido a sus antecedentes psiquiátricos, los cuales habrían sido originados por el consumo de estupefacientes.

“Nosotros lo vimos el domingo, temprano, llorando al frente del mercado de acá del barrio, pero no nos imaginamos la razón. Al rato nos dimos cuenta de que lo habían golpeado tan duro que lo dejaron casi muerto”, relató un residente de la zona.

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En cuanto a la situación de abuso sexual de la cual se le acusó y que llevó a la letal golpiza, las autoridades señalaron que, hasta el momento, no había ninguna denuncia formal que vinculara a este hombre, quien llevaba un mes en situación de calle, recorriendo las calles de este barrio.