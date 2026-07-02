Asesinaron a golpes a integrante de la población LGBTIQ+ en Villa Flora, Medellín: criminales lo agredieron por un señalamiento

Un señalamiento, no confirmado, de que había abusado de un menor de edad, fue suficiente para que integrantes de un grupo delincuencial golpearan hasta la muerte a un hombre de la población LGBTIQ+ en el barrio Villa Flora, en el noroccidente de Medellín.
El ataque contra Jovan Esteban Leal David, de 37 años, ocurrió en la mañana del pasado domingo en la calle 76FF con la carrera 81, en este barrio de la comuna 7 (Robledo), cuando varios hombres lo interceptaron y lo empezaron a golpear en todo su cuerpo por los rumores que estaban corriendo sobre este presunto abuso sexual.