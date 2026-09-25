Escándalo en la Premier: Manchester City fue declarado culpable de 114 cargos relacionados con infringir normas financieras

El Manchester City ha sido declarado culpable de todos menos uno de los 115 cargos de la Premier League a los que se enfrentaba por incumplir las normas financieras, según informó The Athletic el viernes.

El informe añadía que aún no se había decidido ninguna sanción y que el City tenía previsto apelar. El resultado de una audiencia independiente que comenzó hace más de dos años podría causar gran conmoción en el fútbol inglés.

El legado de la época dorada del City, plagada de trofeos, está en juego debido a las acusaciones de que se construyó sobre irregularidades financieras.

El City fue sancionado por la Premier League en 2023 tras una investigación sobre presuntas infracciones cometidas entre 2009 y 2018.

El club, que siempre ha negado las acusaciones, fue acusado de no proporcionar información financiera precisa ni detalles sobre los pagos a jugadores y entrenadores, así como de incumplir las normas de sostenibilidad financiera.

Bajo la propiedad del jeque Mansour, cuyo grupo Abu Dhabi United adquirió el club en 2008, el City se ha convertido en la fuerza dominante del fútbol inglés.

En los últimos 15 años, han ganado ocho títulos de la Premier League, cuatro FA Cups, siete Copas de la Liga y una Liga de Campeones. La raíz de las sospechas provino de documentos filtrados y publicados por el medio alemán Der Spiegel en 2018.

Los correos electrónicos supuestamente intercambiados entre altos ejecutivos del City demostraron que el club había inflado los ingresos por patrocinio de la aerolínea estatal de Abu Dhabi, Etihad, y de la empresa de telecomunicaciones Etisalat, disfrazando la inversión directa del Abu Dhabi United Group de Mansour como ingresos.

Otros documentos afirmaban demostrar pagos no declarados al entonces entrenador Roberto Mancini a través de honorarios de consultoría de un club de Abu Dabi.

Si el City es declarado culpable, las sanciones probablemente incluirán una severa deducción de puntos y posiblemente incluso la expulsión de la Premier League.

Tanto el Everton como el Nottingham Forest fueron sancionados con la deducción de puntos en la temporada 2023/24 por infracciones puntuales de las normas de beneficios y sostenibilidad.

Un castigo severo también generaría dudas sobre el futuro de la plantilla de estrellas del City, incluido el prolífico delantero Erling Haaland.

Otros clubes podrían reclamar la retirada de los títulos y una indemnización si el City obtuvo una ventaja injusta por medios ilícitos.