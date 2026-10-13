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Medellín tendrá marchas este 14 de octubre: estos son los recorridos y las vías afectadas

Las movilizaciones comenzarán a las 10:00 a. m. y tendrán como destino el Parque de las Luces, en el centro de la ciudad. Las principales concentraciones serán en la sede de Adida y la Universidad de Antioquia.

  • La primera concentración está programada para las 10:00 a. m. en la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida). FOTO Camilo Suárez.
    La primera concentración está programada para las 10:00 a. m. en la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida). FOTO Camilo Suárez.
El Colombiano
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hace 26 minutos
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Medellín tendrá este miércoles 14 de octubre una jornada de movilizaciones convocada por organizaciones sindicales, docentes, estudiantes y diferentes sectores sociales.

Las concentraciones están previstas para la mañana y podrían generar dificultades en la movilidad, principalmente en el centro de la ciudad y en los corredores viales por donde avanzarán los manifestantes.

Lea más: Disturbios en Bogotá calientan la jornada de marchas del petrismo; vea los recorridos y evite trancones

De acuerdo con la información entregada por los organizadores, habrá dos movilizaciones principales.

La primera concentración está programada para las 10:00 a. m. en la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), ubicada en la calle 57 con carrera 42, en el centro de Medellín.

Desde allí partirá la movilización convocada por organizaciones sindicales y del magisterio, entre ellas la misma Adida, Fecode y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

El segundo punto de partida anunciado es la Universidad de Antioquia, donde se espera la participación de estudiantes y otros sectores sociales desde las 10:00 a. m.

La convocatoria estudiantil está relacionada, entre otros asuntos, con las preocupaciones por la financiación de las universidades públicas y las garantías para la protesta dentro de los campus educativos.

Esta marcha en Medellín se suma a las manifestaciones programadas en distintas ciudades del país, como Bogotá, Cali y Bucaramanga.

¿Cuál será el recorrido de las marchas?

En el caso de la manifestación que partirá desde Adida, los participantes avanzarán por la carrera 43, conocida como Girardot, hasta llegar a la avenida La Playa.

Desde allí continuarán hacia la avenida Oriental y se dirigirán al sur hasta conectar con la calle San Juan, para finalizar en el Parque de las Luces, frente al Centro Administrativo La Alpujarra.

En cuanto a la movilización que parte de la Universidad de Antioquia, la información preliminar señala que los participantes tienen previsto encontrarse con la otra columna en el cruce de la avenida Oriental con La Playa. Desde ese punto, ambas continuarán hacia el Parque de las Luces.

La movilización podría ocasionar congestiones y restricciones temporales a medida que los participantes ocupen los corredores por los que avanzarán.

Los sectores que requieren mayor atención para los conductores son Carrera 43 o Girardot, especialmente en el tramo por donde avanzará la marcha desde Adida; la avenida La Playa, donde se espera el paso de los manifestantes y el encuentro de las movilizaciones; la avenida Oriental, que podría registrar afectaciones mientras avanza la columna hacia el sur; la calle San Juan y alrededores de La Alpujarra, en el tramo final del recorrido hasta el Parque de las Luces; y el entorno de la Universidad de Antioquia, debido a la concentración prevista desde las 10:00 a. m. y al desplazamiento de los participantes.

Las nuevas reglas que regirán durante las protestas

La jornada de este miércoles tendrá otro elemento relevante, y es el Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026, firmado por el Gobierno nacional un día antes de las movilizaciones, que modifica y complementa disposiciones del Decreto 003 de 2021 sobre la actuación estatal durante las manifestaciones públicas.

Entre sus principales disposiciones está la intervención ante actos violentos.

El decreto precisa circunstancias en las que las autoridades pueden actuar frente a personas que porten o utilicen armas, empleen artefactos incendiarios, retengan a terceros contra su voluntad o agredan a ciudadanos, uniformados, personal médico o periodistas. También contempla hechos que comprometan gravemente la infraestructura y los servicios públicos.

Entérese: “En Antioquia no pega el comunismo”: gobernador Rendón por baja asistencia en tarima de Petro

A su vez, establece criterios para valorar las obstrucciones viales según su duración, gravedad y consecuencias para terceros. Entre los factores que deben examinarse están la existencia de rutas alternas, el impacto en el abastecimiento de alimentos y medicamentos y las afectaciones a servicios esenciales.

Además, se establecen disposiciones sobre los Puestos de Mando Unificado (PMU), el seguimiento de las decisiones adoptadas por las autoridades y el registro de sus actuaciones. El propósito declarado del Gobierno es diferenciar a quienes participan pacíficamente de las personas que incurran en conductas violentas.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo serán las marchas en Medellín?
Las movilizaciones están programadas para este miércoles 14 de octubre de 2026, a partir de las 10:00 a. m. La jornada reunirá a organizaciones sindicales, docentes, estudiantes y diferentes sectores sociales. Según la programación divulgada, las marchas podrían finalizar hacia el mediodía.
¿Cuáles son los puntos de concentración de las marchas en Medellín?
Las principales concentraciones anunciadas son la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) y la Universidad de Antioquia. También se convocaron encuentros en el Centro Comercial Aventura y se mencionó el Parque de la Resistencia, conocido como Parque de los Deseos.
¿Dónde terminarán las marchas del 14 de octubre en Medellín?
El destino anunciado para las principales movilizaciones es el Parque de las Luces, en el centro de Medellín, frente al Centro Administrativo La Alpujarra. La finalización está prevista alrededor del mediodía, aunque los horarios podrían cambiar según el desarrollo de la jornada.
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