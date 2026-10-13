Disturbios en Bogotá calientan la jornada de marchas del petrismo; vea los recorridos y evite trancones

A las 9 de la mañana de este miércoles, 14 de octubre, arrancan las marchas del petrismo a nivel nacional. Pero desde ya comenzaron algunos focos de alteraciones al orden público, principalmente en Bogotá.
Por ejemplo, en inmediaciones de la Universidad Distrital, encapuchados bloquearon la avenida Circunvalar con canecas de basura y se enfrentaron con integrantes de la Policía. Durante los disturbios se reportó el lanzamiento de bombas molotov y papas bomba, lo que obligó a cerrar temporalmente la vía. La situación también afectó rutas zonales y alimentadoras de TransMilenio, que tuvieron que tomar desvíos.