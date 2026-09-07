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“No me voy a hacer ninguna eutanasia”: María Consuelo Córdoba desistió de la muerte tras recibir ayuda para nuevas cirugías

La mujer, que fue atacada con ácido hace más de 25 años en Bogotá, decidió frenar su solicitud de eutanasia luego de obtener el apoyo que garantizará el financiamiento de dos cirugías para mejorar su calidad de vida.

  • María Consuelo Córdoba confirmó que renunciará a la muerte asistida tras recibir el apoyo para someterse a dos nuevas intervenciones quirúrgicas, después de anunciar su intención de someterse a la eutanasia. FOTO: Captura de video de Citytv, pódcast Vamos pa’ eso y Derecho Pa La Gente.
    María Consuelo Córdoba confirmó que renunciará a la muerte asistida tras recibir el apoyo para someterse a dos nuevas intervenciones quirúrgicas, después de anunciar su intención de someterse a la eutanasia. FOTO: Captura de video de Citytv, pódcast Vamos pa’ eso y Derecho Pa La Gente.
  • María Consuelo Córdoba y la comparación de cómo era antes del ataque. FOTO: Captura de video de Citytv, pódcast Vamos pa’ eso y Derecho Pa La Gente.
    María Consuelo Córdoba y la comparación de cómo era antes del ataque. FOTO: Captura de video de Citytv, pódcast Vamos pa’ eso y Derecho Pa La Gente.
  • María Consuelo desistió de la eutanasia y se hará dos cirugías más para mejorar su calidad de vida. FOTO: Captura de video de Citytv, pódcast Vamos pa’ eso y Derecho Pa La Gente.
    María Consuelo desistió de la eutanasia y se hará dos cirugías más para mejorar su calidad de vida. FOTO: Captura de video de Citytv, pódcast Vamos pa’ eso y Derecho Pa La Gente.
  • Consuelo junto a Juan José Castro, creador y presentador del pódcast Vamos pa eso. FOTO: Pódcast Vamos pa’ eso
    Consuelo junto a Juan José Castro, creador y presentador del pódcast Vamos pa eso. FOTO: Pódcast Vamos pa’ eso
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
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A sus 87 intervenciones quirúrgicas en el rostro se sumarán dos más, pero esta vez con una diferencia sustancial: representan la razón por la cual María Consuelo Córdoba decidió no morir, tras pasar más de 25 años pidiendo la eutanasia.

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Víctima de un ataque con ácido en Bogotá hace 26 años, la mujer hizo público su deseo de acceder a la muerte asistida ante los severos problemas de salud derivados de la agresión. Sin embargo, una ola de solidaridad cambió de forma radical el curso de su historia.

María Consuelo Córdoba y la comparación de cómo era antes del ataque. FOTO: Captura de video de Citytv, pódcast <i>Vamos pa’ eso </i>y Derecho Pa La Gente.
María Consuelo Córdoba y la comparación de cómo era antes del ataque. FOTO: Captura de video de Citytv, pódcast Vamos pa’ eso y Derecho Pa La Gente.

La oferta médica que frenó la eutanasia

El giro en la situación se dio el pasado sábado 5 de septiembre, pero solo se conoció públicamente hasta este lunes 7. Luego de la masiva difusión que tuvo su caso en el país, múltiples personas expresaron su intención de donar y brindar apoyo.

María Consuelo desistió de la eutanasia y se hará dos cirugías más para mejorar su calidad de vida. FOTO: Captura de video de Citytv, pódcast <i>Vamos pa’ eso </i>y Derecho Pa La Gente.
María Consuelo desistió de la eutanasia y se hará dos cirugías más para mejorar su calidad de vida. FOTO: Captura de video de Citytv, pódcast Vamos pa’ eso y Derecho Pa La Gente.

La ayuda concreta llegó a través de Juan José Castro, creador y presentador del pódcast Vamos pa eso, un formato dedicado a escuchar a víctimas de procesos legales en Colombia. A través de un video en redes sociales, Castro le comunicó a Córdoba que se gestionó el apoyo necesario para practicarle dos nuevas cirugías —una en la nariz y otra en la boca— orientadas a mejorar su calidad de vida.

Al recibir la noticia, la mujer confirmó que aceptará los procedimientos y renunciará a la solicitud de muerte asistida. “Estoy muy feliz, muy contenta con esos ángeles que me han conseguido. Yo sí quiero hacerme las cirugías porque yo no me voy a hacer ninguna eutanasia”, expresó María Consuelo al citado pódcast.

Actualmente, como consecuencia de las lesiones en su rostro, la mujer requiere el uso de dos tubos para respirar con mayor facilidad y una máscara artesanal para proteger su piel del sol. Castro sostuvo que la generosidad ciudadana permitirá que, por primera vez en 26 años, Córdoba tome decisiones sobre su salud de manera digna.

Un ataque impune y 26 años de secuelas

La agresión ocurrió en el año 2000, poco después de que María Consuelo llegara a Bogotá procedente del Chocó. Según relató la víctima a Citytv, su exesposo la atacó cuando ella se negó a regresar con él a su departamento en la ciudad natal.

“Cuando abrí la puerta, me tiró el ácido; yo no sabía que era ácido porque lo tenía en una caneca de aguardiente. Yo solo pensé que estaba tomando a esa hora de la noche y cuando salí me tiró ese líquido en la cara”, narró la mujer. Tras el ataque, añadió: “Él salió corriendo y yo sentía que eso me ardía mucho y me fui a la casa a echar agua”.

El dueño de la vivienda donde residía la trasladó al Hospital de Meissen, donde recibió los primeros auxilios. Posteriormente, ingresó a la unidad de quemados del Hospital Simón Bolívar, lugar en el que permaneció internada por más de dos años y donde comenzó un largo proceso que ya suma 87 cirugías de reconstrucción facial en nariz, boca y mentón.

Consuelo junto a Juan José Castro, creador y presentador del pódcast <i>Vamos pa eso. </i>FOTO: Pódcast <i>Vamos pa’ eso</i>
Consuelo junto a Juan José Castro, creador y presentador del pódcast Vamos pa eso. FOTO: Pódcast Vamos pa’ eso

Durante el tiempo que estuvo hospitalizada, el agresor huyó al Chocó y permaneció prófugo más de un año. Aunque tiempo después fue capturado y trasladado a Bogotá, el proceso judicial no avanzó de forma contundente. “Cuando salí de nuevo del hospital, la Fiscalía me dijo que se le habían dado cuatro años de cárcel”, contó la víctima al pódcast Vamos pa eso, por lo que este sujeto estaría en libertad.

En la actualidad, María Consuelo vive en una habitación alquilada en la localidad de Puente Aranda y obtiene sus ingresos pidiendo limosna en las calles y en los buses de TransMilenio. Ahora espera un nuevo comienzo de la mano de las personas que le han ayudado.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es el agresor de María Consuelo Córdoba y qué pena cumplió?
El agresor fue su exesposo, quien la atacó con ácido en el año 2000 en Bogotá tras la negativa de ella a regresar con él al Chocó. Permaneció prófugo durante más de un año en su departamento natal hasta su captura, tras lo cual la Fiscalía le impuso una condena de cuatro años de cárcel.
¿Qué cirugías específicas se le realizarán a María Consuelo y qué buscan mejorar?
Se someterá a dos nuevas intervenciones quirúrgicas enfocadas en la reconstrucción de la nariz y la boca. El objetivo principal de estos procedimientos es mejorar su calidad de vida y facilitarle funciones básicas alteradas por el ataque.
¿Cuántas operaciones ha tenido María Consuelo Córdoba desde el ataque con ácido?
A lo largo de 26 años de tratamiento, María Consuelo ha sido sometida a un total de 87 cirugías de reconstrucción facial en zonas como la nariz, la boca y el mentón.
¿Cómo vive actualmente María Consuelo Córdoba en Bogotá?
Reside en una habitación alquilada en la localidad de Puente Aranda y obtiene sus ingresos económicos pidiendo limosna en las calles y en los buses del sistema TransMilenio.
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