Fiscalía abrió indagación contra caricaturista Matador por insultos contra la primera dama Ana Lucía Pineda

La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar en contra del caricaturista Julio César González Quiceno, más conocido como Matador, por las acusaciones presuntamente injuriosas que lanzó contra la primera dama, Ana Lucía Pineda.

El ente acusador analiza si los comentarios del comunicador podrían configurar el delito de injuria agravada, luego de que el pasado 11 de octubre publicara en su cuenta de X una foto de la esposa del presidente Abelardo de la Espriella, acompañada de este mensaje: “Bueno ratita... ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica”.

ESPERE AMPLIACIÓN DE ESTA NOTICIA...