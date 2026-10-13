“Es inmanejable”: angustiante SOS de la Clínica Astorga, en Medellín, ante deuda de la Nueva EPS por $116.934 millones

La Clínica de Oncología Astorga, una de las especializadas y privadas de más trayectoria en Antioquia, enfrenta una angustiante situación financiera por cuenta de las deudas que tienen con ella algunas entidades prestadoras de servicios de salud, especialmente la Nueva EPS.
Y es que el incumplimiento en los pagos a su favor por $116.934 millones tiene a este centro de salud con dos sedes en Medellín, y que este año ha atendido 2.837 pacientes de 139 municipios colombianos, ante una inminente crisis agravada por cuentas por pagar a proveedores que ya suman $32.430 millones.
El panorama le fue expuesto a la ministra de Salud, Ana María Vesga, este martes, directamente por la gerente de la Clínica de Oncología, Claudia María Calle, en una reunión que sostuvieron en Bogotá, y que le dejó esperanzas de salidas ante la apremiante situación.