Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Medellín pagará a campesinos y propietarios de los corregimientos por cuidar sus bosques y proteger la biodiversidad

La Alcaldía de Medellín abrió una convocatoria para que propietarios, poseedores y ocupantes de predios en los cinco corregimientos de la ciudad reciban incentivos económicos o en especie a cambio de realizar acciones de conservación.

  • Las fuentes hídricas, los animales e insectos son vitales para los servicios ambientales de Medellín. Foto: cortesía.
    Las fuentes hídricas, los animales e insectos son vitales para los servicios ambientales de Medellín. Foto: cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 58 minutos
bookmark

Después de un exitoso proyecto de conservación de fuentes hídricas, Medellín busca aplicar la misma estrategia, esta vez para conservar bosques, hábitats y corredores ecológicos.

Propietarios, poseedores y ocupantes de predios en los cinco corregimientos de la ciudad podrán recibir un reconocimiento económico o en especie por realizar acciones de conservación y cuidado de esos ecosistemas.

La Alcaldía puso en marcha una nueva modalidad de Pago por Servicios Ambientales (PSA), esta vez enfocada en la conservación de la biodiversidad.

Lea más: Medellín contra el reloj: los 5 proyectos clave para frenar la producción de basuras antes de 2030

La convocatoria está dirigida a propietarios, poseedores y ocupantes de predios ubicados en San Sebastián de Palmitas, San Cristóbal, Altavista, San Antonio de Prado y Santa Elena.

La idea es que, mediante acuerdos voluntarios, quienes cumplan los requisitos y desarrollen acciones para conservar, restaurar y proteger los ecosistemas puedan recibir esos incentivos.

La Secretaría de Medio Ambiente explica que el nuevo esquema parte de reconocer que la conservación también genera beneficios para toda la ciudad: mantener los bosques, proteger los hábitats de distintas especies, conservar los suelos y garantizar la conectividad ecológica son acciones que producen servicios ambientales vitales para Medellín.

La ciudad ya tiene experiencia con este tipo de mecanismos. Según la Alcaldía, a través de estrategias de Pago por Servicios Ambientales ya se han restaurado y conservado 1.115 hectáreas en 88 predios de zonas rurales con fuentes hídricas. Ahora el objetivo es ampliar ese modelo para que la biodiversidad también sea objeto de conservación incentivada.

El proceso de participación y orientación no tiene costo y estará abierto entre el 18 de agosto y el 14 de septiembre de 2026.

Con esta convocatoria, el Distrito busca fortalecer la protección de bosques, suelos, hábitats, especies, servicios ecosistémicos y corredores ecológicos.

De esta manera, los predios privados que cumplen una función de conectividad para la fauna y conservan ecosistemas estratégicos pueden convertirse también en parte de la estrategia ambiental de la ciudad.

La iniciativa llega en una ciudad que ha hecho de la infraestructura verde una de sus principales apuestas ambientales. Los corredores verdes de Medellín, por ejemplo, han sido reconocidos por su capacidad para contribuir a la regulación térmica y recuperar espacios para la biodiversidad.

Esta nueva estrategia, sin embargo, pone el foco en un territorio distinto: las zonas rurales y los predios privados donde todavía existen bosques y otros ecosistemas estratégicos.

La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, señaló que el propósito es reconocer el aporte de quienes han decidido conservar los bosques y convertir esa voluntad en un beneficio también para los propietarios de los terrenos.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

“Tenemos una nueva modalidad de pago por servicios ambientales que impulsa estas acciones de conservación en predios privados, donde la gente ha tomado la decisión de conservar los bosques y estos refugios, tan importantes para la biodiversidad de nuestra ciudad”, afirmó.

Para más información y orientación en la postulación, la Alcaldía habilitó el correo psahmedellin@medellin.gov.co.

Entérese: Medellín ya tiene aval ambiental para actualizar el POT: ¿qué cambia antes del debate?

Bloque de preguntas y respuestas

¿En qué consiste la nueva modalidad de Pago por Servicios Ambientales (PSA) en Medellín?
Es un mecanismo de la Alcaldía de Medellín que entrega incentivos económicos o en especie a propietarios, poseedores o habitantes de la zona rural que asumen acuerdos voluntarios para conservar, restaurar y proteger bosques, suelos, hábitats y corredores ecológicos dentro de sus predios.
¿Cuáles son los corregimientos donde aplica este incentivo por conservación de biodiversidad?
La convocatoria está habilitada para predios privados ubicados en los cinco corregimientos del Distrito: San Sebastián de Palmitas, San Cristóbal, Altavista, San Antonio de Prado y Santa Elena.
¿Cuáles son las fechas de inscripción y cómo es el proceso de postulación?
El proceso de orientación y postulación es completamente gratuito y estará habilitado desde el 18 de agosto hasta el 14 de septiembre de 2026.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos