Medellín ya tiene aval ambiental para actualizar el POT: ¿qué cambia antes del debate?

Después de varios meses de mesas técnicas y negociación con las autoridades ambientales, Medellín superó uno de los filtros más importantes en la actualización de su Plan de Ordenamiento Territorial (POT). La Alcaldía anunció que alcanzó el consenso ambiental con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Corantioquia, requisito indispensable antes de su fase final. El acuerdo representa uno de los hitos centrales del POT, el instrumento que define cómo crecerá la ciudad, qué zonas podrán urbanizarse, cuáles deberán protegerse y bajo qué criterios se desarrollarán proyectos de vivienda, movilidad, espacio público e infraestructura durante los próximos años. Allí se incorporan la visión de ciudad a largo plazo. Entérese: Así es muy difícil: 47 municipios en Antioquia tienen su ordenamiento territorial vencido

El consenso ambiental

En total, el Distrito alcanzó 16 acuerdos con el Área Metropolitana y nueve con Corantioquia. Con el Área Metropolitana, la entidad que regula el área urbana, se concertaron temas relacionados con la calidad del aire, el ruido, las densidades urbanas, la conectividad ecológica, el ordenamiento alrededor del sistema de transporte metropolitano y la protección de los recursos naturales. Con Corantioquia, la que regula el área rural, los acuerdos se enfocaron en ajustes a las normas que regulan la producción agrícola y forestal, así como en la conservación ambiental y el fortalecimiento de las comunidades campesinas. Según la directora del Departamento Administrativo de Planeación, Luz Ángela González, los acuerdos buscan garantizar que el crecimiento de Medellín se dé bajo criterios de sostenibilidad. ”Fortalecemos la protección de nuestros recursos naturales, consolidamos un crecimiento ordenado en el suelo urbano y, en cuanto al suelo rural, generamos mejores oportunidades para las familias campesinas, garantizando un equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad”, señaló la funcionaria. Desde el Área Metropolitana destacaron que Medellín, como municipio núcleo del Valle de Aburrá, marca buena parte de las directrices que posteriormente impactan a los demás municipios del área metropolitana. “Dada la importancia que Medellín como ciudadano núcleo de esta gran ciudad metropolitana, pues va marcando los lineamientos también para los otros municipios” señaló la subdirectora de Planeación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Tatiana Restrepo Loaiza. En este sentido, Corantioquia calificó la concertación como un “hito trascendental” considerando que permitirá armonizar las normas urbanísticas con los criterios ambientales que regirán el desarrollo del territorio. “Va a permitir tener un ordenamiento, una planificación adecuada para el territorio y el distrito que soñamos” explicó la directora general de Corantioquia, Liliana Taborda González.

El POT que definirá la Medellín de los próximos años

Aunque la concertación ambiental representa un avance importante, el proceso de actualización aún no termina. El siguiente paso será la evaluación en el Consejo Territorial de Planeación, la discusión y aprobación en el Concejo de Medellín, donde los corporados analizarán la propuesta, y una vez finalizados todos estos puntos, finalmente logrará la sanción y aprobación. La actualización no modifica completamente el documento. Se trata de una revisión de mediano plazo que ajusta cerca del 78 % de su articulado, mientras que permanecen intactos aspectos estructurales como el modelo general de ocupación del territorio y la clasificación del suelo. El objetivo es incorporar nuevas normas nacionales y metropolitanas, actualizar estudios técnicos y adaptar el ordenamiento territorial a fenómenos que en 2014 no tenían el mismo impacto, como el cambio climático, la presión inmobiliaria, las nuevas dinámicas de movilidad y el crecimiento del turismo.

Los grandes retos a resolver

La discusión del nuevo POT gira alrededor de varios desafíos que Medellín viene acumulando durante la última década. Uno de ellos es la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático, especialmente en las quebradas, las laderas y las zonas de expansión urbana, donde expertos han advertido la necesidad de fortalecer la infraestructura verde y reducir la impermeabilización del suelo. Otro de los temas centrales será el déficit de vivienda, estimado en más de 350.000 unidades, y la necesidad de impulsar proyectos de renovación urbana que permitan aprovechar mejor las zonas ya urbanizadas sin seguir presionando el borde rural. También estará sobre la mesa la meta de aumentar el espacio público efectivo por habitante, un indicador en el que Medellín continúa por debajo de los estándares recomendados internacionalmente. Medellín cuenta con apenas 5 m² de espacio público verde por habitante, mientras la Organización Mundial de la Salud recomienda al menos 10 m². La continuidad de proyectos como Parques del Río y la creación de nuevos parques urbanos serán parte de la discusión. En materia ambiental, otro reto será contener el crecimiento urbano sobre las laderas y proteger los corregimientos, donde la expansión de la ciudad ha incrementado los riesgos geológicos y la presión sobre los ecosistemas. Finalmente, el POT deberá responder a uno de los problemas más visibles del Valle de Aburrá: cómo hacer compatible el crecimiento urbano con una movilidad más sostenible. Pese a la expansión del sistema Metro, el parque automotor ha aumentado de forma acelerada durante la última década, especialmente de motos, incrementando la congestión, la contaminación y la accidentalidad. Con el consenso ambiental ya superado, el Distrito queda un paso más cerca de iniciar uno de los debates urbanos más importantes de los últimos años, del que dependerá buena parte del desarrollo de Medellín durante las próximas décadas. Lea más: Los 5 retos que tendrá que resolver el ‘nuevo’ POT de Medellín que se discutirá en el Concejo Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas