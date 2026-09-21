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Ya está abierta la convocatoria para escritores jóvenes ‘Medellín39’

El proyecto es una iniciativa del Hay Festival con respaldo de la Alcaldía de Medellín. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de octubre.

  • Las inscripciones estarán abiertas entre el 20 septiembre y el 30 de octubre de 2026. Foto cortesía.
    Las inscripciones estarán abiertas entre el 20 septiembre y el 30 de octubre de 2026. Foto cortesía.
El Colombiano
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hace 2 horas
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En el cierre de la Fiesta del Libro y la Cultura, el pasado domingo 20 de septiembre, se anunció el lanzamiento de Medellín39, un proyecto que seleccionará a los 39 escritores y escritoras de ficción menores de 40 años más destacados de América Latina.

Es una iniciativa del Hay Festival con apoyo de la alcaldía de Medellín que retoma el legado de Bogotá39, la primera edición que tuvo lugar en 2007 y que ayudó a proyectar internacionalmente a autores hoy consolidados como Juan Gabriel Vásquez, Pilar Quintana, Alejandro Zambra, Guadalupe Nettel, Valeria Luiselli y Samanta Schweblin, entre muchos otros.

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El proyecto se repitió en Beirut en 2009, en África en 2014 y de nuevo en Bogotá en 2017.

“En 2007 hicimos ese mismo ejercicio por primera vez con Bogotá39, y hoy sabemos que varios de esos nombres son ya referentes de la literatura en español. Volver a hacerlo en Medellín, en el año en que la ciudad es Capital Mundial del Libro, es la oportunidad de señalar otra vez, con diez años de anticipación, quiénes van a estar definiendo la narrativa de nuestra región”, afirmó Cristina Fuentes La Roche, directora internacional del Hay Festival.

Medellín39 seleccionará a los 39 escritores y escritoras de ficción menores de 40 años más destacados de América Latina. La lista completa se dará a conocer en enero de 2027, en el marco de la celebración del Hay Festival en Medellín.

Al igual que en la primera edición de 2007 en Bogotá, el proyecto coincide con la designación de Medellín como Capital Mundial del Libro. La capital paisa es la segunda ciudad colombiana y la quinta de América Latina en recibir este título, tras Bogotá (2007), Buenos Aires (2011), Guadalajara (2022) y Río de Janeiro (2025). El año de celebraciones de la Capital Mundial del Libro comenzará formalmente el 23 de abril de 2027, Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.

“Medellín vive una importante actualización de la infraestructura para una capital creativa y lectora: los Recreos culturales, las salas infantiles de las bibliotecas, el dinamismo que se le imprimió a la Fiesta del Libro y la Cultura para celebrar sus 20 años, y una política pública que pone los libros al alcance de la gente. Ser sede de Medellín39 es la confirmación de que ese trabajo nos posiciona hoy como un centro cultural de referencia para toda América Latina”, dijo la secretaria de Cultura Ciudadana de Medellín, Verónica Suárez Restrepo.

Proceso de selección

La convocatoria para Medellín39 estará abierta entre el 20 septiembre y el 30 de octubre de 2026. En noviembre, un jurado internacional conformado por Pilar Quintana (Colombia), Leonardo Padura (Cuba), Diamela Eltit (Chile), Yásnaya Elena A. Gil (México) y Diego Luna (México), revisará las postulaciones para definir los 39 finalistas. Los criterios de selección son tres: ser nacional de un país de América Latina o pertenecer a su diáspora, tener al menos un libro publicado, y tener menos de 40 años (nacidos en 1988 o después).

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La antología de Medellín39 será publicada por Anagrama en español —con circulación en América Latina y España— y también en inglés, ampliando el alcance internacional del proyecto respecto a sus ediciones anteriores.

Para postularse o saber más, entre aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Hasta cuándo está abierta la convocatoria de Medellín39?
La convocatoria estará abierta del 20 de septiembre al 30 de octubre de 2026. Después de ese periodo, un jurado internacional revisará las postulaciones durante noviembre. La lista de los 39 escritores y escritoras seleccionados se conocerá en enero de 2027, durante la celebración del Hay Festival en Medellín.
¿Quiénes pueden postularse a Medellín39?
Pueden postularse escritores y escritoras de ficción que sean nacionales de un país de América Latina o pertenezcan a su diáspora, tengan al menos un libro publicado y hayan nacido en 1988 o después.
¿Qué requisitos deben cumplir los escritores para ser seleccionados en Medellín39?
Los tres requisitos establecidos son pertenecer a un país de América Latina o a su diáspora, contar con al menos un libro publicado y tener menos de 40 años, es decir, haber nacido en 1988 o después.
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