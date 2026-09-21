Ya está abierta la convocatoria para escritores jóvenes ‘Medellín39’

En el cierre de la Fiesta del Libro y la Cultura, el pasado domingo 20 de septiembre, se anunció el lanzamiento de Medellín39, un proyecto que seleccionará a los 39 escritores y escritoras de ficción menores de 40 años más destacados de América Latina.

Es una iniciativa del Hay Festival con apoyo de la alcaldía de Medellín que retoma el legado de Bogotá39, la primera edición que tuvo lugar en 2007 y que ayudó a proyectar internacionalmente a autores hoy consolidados como Juan Gabriel Vásquez, Pilar Quintana, Alejandro Zambra, Guadalupe Nettel, Valeria Luiselli y Samanta Schweblin, entre muchos otros.

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El proyecto se repitió en Beirut en 2009, en África en 2014 y de nuevo en Bogotá en 2017.

“En 2007 hicimos ese mismo ejercicio por primera vez con Bogotá39, y hoy sabemos que varios de esos nombres son ya referentes de la literatura en español. Volver a hacerlo en Medellín, en el año en que la ciudad es Capital Mundial del Libro, es la oportunidad de señalar otra vez, con diez años de anticipación, quiénes van a estar definiendo la narrativa de nuestra región”, afirmó Cristina Fuentes La Roche, directora internacional del Hay Festival.

Medellín39 seleccionará a los 39 escritores y escritoras de ficción menores de 40 años más destacados de América Latina. La lista completa se dará a conocer en enero de 2027, en el marco de la celebración del Hay Festival en Medellín.

Al igual que en la primera edición de 2007 en Bogotá, el proyecto coincide con la designación de Medellín como Capital Mundial del Libro. La capital paisa es la segunda ciudad colombiana y la quinta de América Latina en recibir este título, tras Bogotá (2007), Buenos Aires (2011), Guadalajara (2022) y Río de Janeiro (2025). El año de celebraciones de la Capital Mundial del Libro comenzará formalmente el 23 de abril de 2027, Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.

“Medellín vive una importante actualización de la infraestructura para una capital creativa y lectora: los Recreos culturales, las salas infantiles de las bibliotecas, el dinamismo que se le imprimió a la Fiesta del Libro y la Cultura para celebrar sus 20 años, y una política pública que pone los libros al alcance de la gente. Ser sede de Medellín39 es la confirmación de que ese trabajo nos posiciona hoy como un centro cultural de referencia para toda América Latina”, dijo la secretaria de Cultura Ciudadana de Medellín, Verónica Suárez Restrepo.