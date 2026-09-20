Fiesta del Libro y la Cultura: 560.000 asistentes y las novedades que traerá la edición de 2027

La Fiesta del Libro y la Cultura llegó a su fin. La edición número veinte del evento literario reunió a 560.000 asistentes, 60.000 más que en 2025, y registró ventas por más de 11.000 millones de pesos, según cifras de la Alcaldía de Medellín.
Además de hacer un balance de las más de 3.600 actividades que se realizaron en el Jardín Botánico y sus alrededores durante los diez días de programación, la jornada de cierre sirvió como un abrebocas de lo que vivirá la ciudad en 2027, cuando se celebre la edición número 21 de la Fiesta.
Lea: “La Cuadra es un antes y después en mi vida”: Gilmer Mesa celebra 10 años de su primera novela
La Secretaría de Cultura Ciudadana confirmó el calendario de los encuentros del próximo año, así como la temática central, el personaje, el país y la editorial invitados, que girarán en torno a la celebración del centenario del nacimiento de Gabriel García Márquez y a la cultura madrileña.
A esto se suma la noticia que recibió Medellín en marzo, cuando se dio a conocer que la ciudad había sido seleccionada como Capital Mundial del Libro de la Unesco, un reconocimiento que distingue a las ciudades que promueven la creatividad a través de los libros.
La vigésima edición de la Fiesta también sirvió para anticipar algunas de las iniciativas que se desarrollarán en 2027, cuando la capital antioqueña se convierta en epicentro de una agenda cultural y literaria con proyección nacional e internacional.