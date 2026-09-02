Marlos Moreno lidera el top 10 de los mejores futbolistas colombianos de agosto, según Sofascore

El líder del ranking es Marlos Moreno, extremo del conjunto verdolaga, quien obtuvo una calificación promedio de 7.80 durante el mes.

En medio de ese panorama, Sofascore elaboró el escalafón de los 10 mejores futbolistas colombianos durante agosto, teniendo en cuenta a aquellos que disputaron al menos tres partidos. El listado dejó como gran protagonista a Atlético Nacional.

Terminó agosto y con él un mes en el que los futbolistas colombianos volvieron a ser protagonistas en diferentes escenarios del fútbol mundial. Mientras en Sudamérica las competencias de clubes retomaron su ritmo después del receso de mitad de año, en Europa comenzó una nueva temporada, con varios jugadores apenas tomando ritmo en sus respectivos equipos.

El atacante tuvo un agosto destacado con Nacional. Disputó cinco partidos por la Liga BetPlay, cuatro de ellos como titular, y terminó el periodo con cuatro goles y una asistencia.

Moreno convirtió frente a Jaguares y Deportivo Cali, mientras que ante Alianza fue protagonista con un doblete. Sus actuaciones ofensivas le permitieron quedarse con el primer lugar del escalafón y confirmar el buen momento que atraviesa con el equipo antioqueño.

Yeison Guzmán, segundo; Kevin Viveros completa el podio

El segundo lugar del ranking fue para otro futbolista que milita en la Liga BetPlay. Yeison Guzmán, una de las principales figuras del América de Cali, registró una calificación promedio de 7.77, apenas tres centésimas por debajo de Moreno.

El mediocampista ha sido uno de los hombres importantes del conjunto escarlata y sus actuaciones durante agosto le permitieron ubicarse en la segunda posición del escalafón.

El podio lo completa Kevin Viveros, quien atraviesa un buen momento en el fútbol brasileño con Athletico Paranaense. El delantero obtuvo una calificación promedio de 7.73 y se ubicó como el tercer mejor colombiano del mes.

Sin colombianos de Europa en el top 10

Uno de los datos que más llama la atención del listado es la ausencia de futbolistas colombianos que actúan en Europa.

La explicación está en el calendario. La temporada 2026/27 del fútbol europeo apenas comenzó y varios de los jugadores nacionales que militan en las principales ligas del Viejo Continente todavía no han acumulado suficientes partidos como para competir en este escalafón.

Por esa razón, el ranking de agosto estuvo dominado por futbolistas que compiten en Colombia y Sudamérica.

América de Cali, el club que más aporta

América de Cali es el equipo que más jugadores aporta al top 10 de Sofascore, con tres representantes.

Además de Yeison Guzmán, aparecen Dany Rosero y Rafael Carrascal, confirmando el buen momento individual de varios futbolistas del conjunto escarlata.

Atlético Nacional, con Marlos Moreno en el primer lugar, también tiene protagonismo en un listado que refleja el rendimiento de los colombianos durante un mes en el que las competencias retomaron su actividad y varios jugadores comenzaron a construir sus números de la temporada.