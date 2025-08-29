Messi y Mastantuono lideran a Argentina para próximos duelos de Eliminatorias

Lionel Messi y Franco Mastantuono encabezan la lista de la Selección Argentina para las últimas dos fechas de la clasificatoria sudamericana al Mundial de 2026, revelada este jueves en la noche, en la que el técnico Lionel Scaloni sumó dos nombres nuevos a los campeones del mundo. Lea: Mastantuono en su presentación en el Real Madrid: “Prometo dejar la vida por esta camiseta” La líder Argentina, ya clasificada a la Copa del Mundo del año próximo en Canadá, Estados Unidos y México, se enfrentará el 4 de septiembre a Venezuela (7°) en el estadio Monumental de Buenos Aires y cinco días después visitará a Ecuador (2°) en Guayaquil. Las dos caras nuevas en el llamado albiceleste son el mediocampista Alan Varela, del Oporto, y el delantero José Manuel López, del Palmeiras. Messi llegará a esta serie tras superar una molestia muscular que mermó su presencia este mes en el Inter Miami, flamante finalista de la Leagues Cup, una competición que disputan equipos de la liga mexicana y la MLS.

El astro, de 38 años, podría jugar ante Venezuela su último cotejo oficial en Buenos Aires, lo que pone un condimento especial a las dos últimas fechas del clasificatorio, en el que Argentina tiene asegurada la punta. El 10 no ha confirmado si jugará el Mundial de 2026, aunque ha sido claro que su tiempo con la Albiceleste se acerca a su fin y se da por hecho que estos serán sus últimos cotejos clasificatorios. “Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de eliminatorias. No sé si después habrá un amistoso o más partidos. Luego no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”, dijo el capitán argentino, tras la victoria con dos goles suyos ante Orlando City el miércoles en la semifinal de la Leagues Cup.

Nuevos rostros

Fue llamado además Franco Mastantuono, que con 18 años recién cumplidos ya disputó sus primeros minutos como jugador de Real Madrid en la liga española. Para estos dos encuentros, Scaloni dio oportunidad a Alan Varela en lugar de Enzo Fernández (Chelsea), que deberá cumplir dos fechas de suspensión por haber sido expulsado ante Colombia. También al “Flaco” López que llega en lugar de Alejandro Garnacho, con poca actividad en Manchester United y recién sumado al Chelsea inglés. “Ni en mis mejores sueños lo imaginaba, pero la vida es así, te va sorprendiendo”, celebró López en declaraciones divulgadas por el Palmeiras, equipo con el que ha anotado seis goles en 17 partidos en esta temporada del Brasileirao. “Estoy muy feliz y la selección vive un momento espectacular”, agregó. En la defensa, Scaloni llamó de nuevo a Julio Soler, zaguero del Bournemouth, y no tuvo en cuenta en esta oportunidad a Valentín Barco (Racing de Estrasburgo, FRA) ni a Facundo Medina (Olympique de Marsella, FRA).

La lista de 29 convocados: