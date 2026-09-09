Metro de Medellín opera de manera parcial en la mañana de este miércoles; solo funciona entre Niquía-Caribe e Industriales-La Estrella

Por inconveniente técnico con vehículo auxiliar, el metro de Medellín opera de manera parcial entre las estaciones Niquía - Caribe e Industriales - La Estrella. Con el fin de facilitar la movilidad de los viajeros, la empresa de transporte activó un Plan de Continuidad en articulación con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Estación Industriales 130I Industriales - Poblado - Aguacatala 136I Castropol - Colegio Latino Estación Poblado 130I Industriales - Poblado - Aguacatala 132I Aguacatala - Poblado - Avenida 34133I San Lucas 134I La Y 134IA CES Chuscalito Chacaltaya Estación Aguacatala 130I Industriales - Poblado - Aguacatala 132I La Visitación - Oviedo - Universidad EAFIT 132IA La Visitación - Oviedo - Universidad EAFIT - Alterna 132II Aguacatala - Poblado - Avenida 34133II Campestre - ISA - Loma de los González 133IIA Balsos - La Y 135I Los Yarumos - San Lucas C4-001 Metro Aguacatala, cerca a la FLA C4-002 Aeropuerto Terminal del Sur - Mota C4-003 San Antonio de Prado - Aguacatala Estación Itagüí C4-007 San Antonio de Prado - Itagüí C4-014 317i - El Limonar C4-015 318i - El Descanso C4-016 319i - El Vergel - Limonar Estación La Estrella C4-017 318ii - San Antonio de Prado - Estrella Desde que se notificó la falla en el sistema, el Metro, a través de sus canales oficiales y redes sociales, ha estado actualizando la información y respondiendo las inquietudes de los usuarios que se encuentran “atascados” en las estaciones que se encuentran temporalmente fuera de servicio. La entidad también sugirió una ruta de trasbordo que puede funcionar para las personas que se deben movilizar desde el norte hacia el sur y viceversa. La ruta contempla llegar hasta la estación Caribe y tomar allí la línea O de buses hasta Floresta. Desde ese punto, deberán abordar la línea B hasta Cisneros y luego hacer trasbordo a la línea 1 de buses con destino a Industriales, donde podrán retomar el viaje en tren hacia el sur. La misma alternativa podrá ser utilizada por los pasajeros que se desplacen en sentido sur-norte. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.