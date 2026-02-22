x

México arde en llamas: criminales azotan a Jalisco con disturbios tras la muerte del capo Nemesio Oseguera

Incendios de vehículos, gasolineras y hasta ataques a bases de la Guardia Nacional, eso y más como represalias por el abatimiento de uno de los narcotraficantes más temidos del continente. Conozca más detalles.

    Los diferentes desmanes en Jalisco, México, ante la muerte del capo del narcotráfico Nemesio Oseguera. Imágenes tomadas de redes sociales.
El Colombiano
hace 35 minutos
bookmark

Desde tempranas horas, el estado de Jalisco, en México, está bajo la zozobra y el terror. Como represalia por la muerte de su jefe Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNV), integrantes de esta estructura criminal crearon un caos total en diferentes puntos, en los que se registran desde bloqueos en las vías hasta ataques a estaciones de la Guardia Nacional mexicana.

Los acontecimientos empezaron a registrarse aproximadamente desde las 10:00 a.m., hora colombiana; poco antes de que las autoridades informaran que, producto de la muerte de “El Mencho”, muchos de sus caudillos bloquearon las calles e incendiaron vehículos, esto en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán y otras zonas en las que la reacción de los delincuentes no dio espera.

Entre lo más destacado y preocupante, estuvo el ataque con explosivos contra una base de la Guardia Nacional en San Juan de los Lagos, Jalisco, en el que varias patrullas quedaron totalmente destruidas y también se registraron múltiples daños en las instalaciones.

Otra de las ciudades de Jalisco más afectadas por las represalias criminales del cartel es Guadalajara, en la que se observan carros, buses de transporte público y camiones completamente incinerados, obstaculizando las carreteras y generando pánico en la población.

Incluso, también en Guadalajara, quedó registrado el momento exacto en el que delincuentes llegan a una estación de gasolina, intimidan con armas de fuego a los trabajadores y posteriormente riegan combustible en el piso, para luego, con un encendedor, iniciar una llamarada en el lugar.

El más reciente suceso se vivió en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara IATA, en el que, a través de un video grabado por uno de los allí presentes, se puede evidenciar a un grupo de personas corriendo desesperadamente por las instalaciones, como si estuvieran huyendo de algo o de alguien. Esto llevó a pensar a muchos que integrantes del mismo cartel se habían tomado el aeropuerto, intimidando al personal y a los usuarios.

No obstante, el Grupo Aeroportuario del Pacífico de México, anunció en un comunicado que todo operaba con normalidad, y que al interior de las instalaciones no se habían registrado incidentes ni existe ningún tipo de riesgo.

“La información y material que circula en redes sociales no corresponde a situaciones de riesgo dentro de las terminales, sino a psicosis presentada entre los pasajeros, lo que ha generado percepciones que no reflejan la situación real en los aeropuertos. La terminal aérea se encuentra bajo protección de los elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), como parte de las acciones de coordinación permanente con autoridades federales.

A su vez, a través de su cuenta de X, el Gabinete de Seguridad de México confirmó que todos los aeropuertos de Jalisco operan con normalidad.

Entre tanto caos y desconsuelo, lo que espera la población mexicana es la respuesta por parte de su presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, pues esta es la hora que no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto ni de la muerte de Nemesio Oseguera, ni tampoco de las represalias que tienen a Jalisco en vilo.

