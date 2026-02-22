México arde en llamas: criminales azotan a Jalisco con disturbios tras la muerte del capo Nemesio Oseguera

Desde tempranas horas, el estado de Jalisco, en México, está bajo la zozobra y el terror. Como represalia por la muerte de su jefe Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNV), integrantes de esta estructura criminal crearon un caos total en diferentes puntos, en los que se registran desde bloqueos en las vías hasta ataques a estaciones de la Guardia Nacional mexicana.
Los acontecimientos empezaron a registrarse aproximadamente desde las 10:00 a.m., hora colombiana; poco antes de que las autoridades informaran que, producto de la muerte de “El Mencho”, muchos de sus caudillos bloquearon las calles e incendiaron vehículos, esto en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán y otras zonas en las que la reacción de los delincuentes no dio espera.